한덕수 전 국무총리가 2일 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란특검 사무실에서 조사를 받은 후 귀가하고 있다. 2025.7.2/뉴스1[속보]내란특검 "한덕수 전 총리 22일 추가 소환 요청"정유진 기자 jinjin@hankyung.com