버번 랜드에드워드 리 지음│정연주 역│위즈덤하우스│3만3000원글로벌 스타 셰프이자 뛰어난 문학성에 특유의 유머러스한 문체와 센스를 겸비한 제임스 비어드 어워드 수상 작가인 에드워드 리의 최신간 ‘버번 랜드’가 드디어 출간되었다. ‘흑백요리사’ 출연 당시 인기 유튜버 육식맨이 책 속 요리 중 하나인 ‘버번 브리스킷’을 직접 요리해 화제가 되며 국내 독자들도 출간을 기다려온 기대작이기도 하다. 미국을 대표하는 술인 버번을 통해 버번 위스키 한 잔에 담긴 수많은 이들의 땀방울과 문화를 자신만의 독창적이고도 애정 가득한 언어로 읽어낸다. 그가 각별한 애정을 통해 집필한 ‘버번 랜드’는 단순한 위스키 교본이 아니다. 버번을 만들고 마시고 소비하는 사람들의 삶을 따라가는 여정이며, 한 잔의 술이 담아낸 욕망과 갈등, 자부심과 상처의 기록이다. 켄터키 증류소의 장엄한 풍경과 대기업 마케팅에 가려진 노동 현장의 목소리가 뒤섞이며 “버번은 결국 사람의 이야기”라는 그의 삶을 관통하는 메시지를 전한다. 이러한 작품성을 인정받아 지난 8월에 열린 2025 IACP AWARD에서는 와인, 맥주 부문 파이널리스트로 선정되었다.바이브 코딩 혁명이 온다김재필 지음│한스미디어│2만5000원바이브 코딩은 복잡한 코드를 직접 작성하는 대신, AI와 자연어로 대화하며 프로그램을 만드는 방식이다. 이제 누구라도 바이브 코딩을 통해 자신만의 앱과 서비스를 만들고 수익을 창출할 수 있는 시대가 열렸다. 번뜩이는 아이디어만 있다면 막대한 개발비와 어려운 코딩 지식 없이도 손쉽게 프로그램과 앱을 제작할 수 있다. 머릿속에만 존재하던 창의적인 발상이 사라지지 않고 곧바로 소프트웨어로 구현되며, 몇 시간 만에 완성한 앱이 전 세계 사용자에게 서비스되고 즉시 수익으로 이어진다. 우리가 바이브 코딩을 배워야 하는 이유다.나는 내 상사가 대장이면 좋겠다데니스 뇌르마르크 등 지음│손화수 역│자음과모음│2만2000원모래에 덮여 있던 오랜 문화에서 찾아낸 ‘틀린 리더’에게서 벗어나는 가장 쉽고 빠른 방법! 최근 세계에서 권위주의적인 지도자들이 부상하고 있다. 하지만 사람들이 구시대적인 위계질서와 자기중심적이며 독재적인 지도자, 일상과 직장에서 마주치는 폭군 같은 상사나 CEO들에게 지쳐가고 있다는 사실도 분명해 보인다. 리더십에 대한 관점이 근본적으로 변화하는 시기에 들어선 것이다. 이것이 저자들, 인류학자 데니스 뇌르마르크와 크리스티안 그뢰스가 ‘나는 내 상사가 대장이면 좋겠다’를 쓰게 된 이유다.나의 투자술기요하라 다쓰로 지음│김정환 역│이레미디어│2만5000원저자는 한때 직장인 신분으로 일본 부자 순위(일본 고액 납세자) 1위에 오른 전설적인 인물이다. 그는 무려 36억9000만 엔, 우리나라 돈으로 약 360억원을 세금으로 냈다. 이는 일본 최대 재벌인 소프트뱅크 손정의 회장의 납세액을 훌쩍 넘은 기록이었다. 그런 그가 ‘내가 축적해온 헤지펀드 운용 노하우를 후계자에게 계승할 수 없다면 세상에 전부 까발리자’라는 마음으로 이 책을 세상에 내놓았다. 그는 투자자라면 반드시 고민하고 판단해야 할 본질적인 질문을 크게 3가지로 정리해 투자자들의 인생을 바꾸는 새로운 기준으로 제시했다.10배 빠르게 일하고 연봉 높이는 챗GPT 업무 비법유캔코드 지음│한빛비즈│2만3000원저자 유캔코드는 교육플랫폼 두 곳에서 최단 기간 최대 매출로 1위 강의를 만든 바 있는 실력파 강사다. 온오프라인 수강생은 누적 6만 명 이상. 많은 직장인이 AI 사용 경험을 갖고 있지만 반면 아직도 ‘어떻게 AI를 시작해야 할까’를 고민하는 직장인 또한 많은 것이 현실. 그래서 ‘최대한 쉽고 체계적인 실습서’를 제공하고자 이 책을 기획했다. 특히 반복적인 문서 작업이나 이메일 작성 등을 자동화하고 데이터 분석과 콘텐츠 제작으로 생산성을 극대화하고 싶은 직장인의 니즈를 적극 반영했다. 그동안의 노하우를 아낌 없이 담았다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com