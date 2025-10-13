좋아 보이는 것보다 좋은 것, 2030의 소비코드[EDITOR's LETTER]

뒤늦게 알게 된 사실들이 있습니다. 동화나 만화가 특히 그렇습니다. ‘오즈의 마법사’는 화폐제도에 대한 신랄한 풍자이며 ‘은하철도999’는 산업사회에서 소외된 인간과 계급에 대한 서사였습니다.만화영화 주제가도 다시 들어보면 달리 들립니다. 장년층 대부분이 알고 있는 ‘개구리 왕눈이’ 주제가 일부입니다. “개구리 소년, 비바람 몰아쳐도 일어나라, 일곱 번 넘여져도 일어나라.” 잔혹하지 않습니까? 애한테 비바람 몰아치는데 울지 말고 피리를 불라고 합니다.국민 만화 ‘들장미 소녀 캔디’도 마찬가지입니다. “외로워도 슬퍼도 나는 안 울어 참고 참고 또 참지 울긴 왜 울어… 웃어라 캔디야 울면은 바보다 캔디 캔디야.” 만화는 기성세대가 유년 세대에 전하는 메시지라고 합니다. 1970년대, 80년대 유년 시절을 보낸 이들에게 사회는 참으라는 메시지를 끊임없이 주입했습니다. 그래서 집단, 국가를 위해 중장년 세대들이 혹독한 시절을 참고 견뎠는지도 모르겠습니다. 개인의 취향이 발들일 틈이 없었습니다.2000년대 만화에서 참고 견디라는 메시지는 사라집니다. ‘포켓몬스터’ 주제가가 대표적이지요. “서로 가진 생각은 달라도 우리는 모두 친구… 내가 원하는 걸 너도 원하고…” ‘세일러문’, ‘카드캡터 체리’ 같은 만화도 인간관계, 사랑 등을 말합니다. 중요한 것은 나와 우리입니다. 이렇게 유년을 보낸 세대가 나에 집착하는 것은 당연합니다. MBTI와 사주 열풍도 같은 맥락입니다. 개인의 다양한 취향은 이 세대의 스키마적 특성이기도 합니다.현재 한국 사회는 선진국, 중진국, 후진국에서 각기 다른 유년기를 보낸 사람들이 엉켜 살고 있습니다. 세대는 시대의 거울이라고 합니다. 각기 비추는 거울의 방향이 다른 것은 당연한 일입니다. 그래서 이해가 필요한지도 모르겠습니다.이번 주 한경비즈니스는 2030의 소비를 다뤘습니다. 그들이 사랑하는 브랜드를 찾아보고 소비 코드의 변화를 따라가봤습니다. 소비패턴 관찰을 통한 이해라고 할까. 그들의 취향은 어떤 세대보다 빠르게 변하고, 그 변화가 소비시장에 큰 영향을 미칩니다.대략 10년 전 욜로(YOLO)라는 단어가 유행했습니다. 신용카드도 욜로 카드가 나올 정도였으니까요. 이어 플렉스 탕진잼이란 단어도 비슷한 시기를 풍미했습니다. SNS 대중화와 함께 온 과시 소비의 시기였습니다. 소비도 사이클이 있습니다. 탕진 후 얇아진 주머니, 좁아진 취업문은 이들을 다른 방향으로 돌려세웠습니다. 소확행을 거쳐 워라밸이 유행하기 시작했습니다. 나를, 나의 경제를 지키는 것에 대한 인식이 확산된 것은 2010년대 말쯤입니다.코로나19를 거친 후 플렉스 시즌2가 찾아왔습니다. 주가와 코인 가격이 급등하자 보복 소비가 폭발했습니다. 2020년부터 2022년까지 명품, 오마카세, 있어빌러티, 골프 등이 2030 소비시장의 키워드였습니다. 이후 주가는 급락하고 경제는 침체됐습니다. 취업문은 더욱 좁아졌습니다.그 결과가 2025년 현재 한경비즈니스 설문조사에서도 그대로 나타났습니다. 그들의 소비는 한마디로 ‘개성 있는 실용주의’라고 표현할 수 있을 듯합니다. 브랜드 선택의 기준으로 가성비, 품질, 편의성 그리고 신뢰라는 단어를 키워드로 꼽았습니다. 다이소를 좋아하고, 스마트폰은 아이폰보다 갤럭시를 선호하는 게 이를 보여줍니다. 호텔 중에는 신라호텔을 가장 선호한다고 꼽은 것은 실패하지 않을 것이라는 신뢰와 함께 욜로 대신 “하나면 충분하다”란 뜻의 ‘요노(You Only Need One)’ 현상이 반영된 것이라고 할 수 있습니다.이번 조사에는 포함되지 않았지만 브랜드 하면 요즘 세상을 떠들썩하게 만든 국민 메신저 카카오톡 얘기를 하지 않을 수 없을 것 같습니다. 국민 메신저이기도 하며 한때 젊은 세대가 사랑한 브랜드였습니다. 코로나19 시기 2030이 선택한 주식이기도 했습니다. 하지만 이번 카카오톡 개편을 보고 주식만 배신한 것이 아니라는 평가가 나옵니다. 메신저의 본질에서 벗어나 인스타와 숏폼 플랫폼을 뒤섞어 놓은 혼종이었습니다. 체류시간을 늘려 돈을 벌겠다는 의도를 노골적으로 드러냈습니다. 소비자들은 반발했고 앱 평점은 병무청 앱보다 낮아졌습니다. 카카오는 물러섰습니다. 일부 화면을 원상복귀시키겠다고 했습니다. 온갖 조건을 달면서. 카카오라는 브랜드는 또 큰 상처를 입었습니다. 나이키 창업자 필 나이트는 이렇게 말했습니다. “믿음을 얻지 못하면 어떤 기술이나 메시지도 무의미하다.”