모브플렉스의 하이엔드 웰니스 아로마 브랜드 ‘센틸리크’, 파르나스 호텔 입점

프리미엄 웰니스 리커버리 브랜드 모브플렉스(MOVFLEX)가 런칭한 하이엔드 웰니스 아로마 브랜드 센틸리크(SCENTILIQUE)가 파르나스 호텔 제주에 공식 입점했다.글로벌 호텔 업계는 ‘개인의 회복 경험’을 핵심 경쟁력으로 삼고 있으며, 고객들은 단순한 휴식보다 숙면·스트레스 완화·컨디셔닝 회복을 체감할 수 있는 서비스를 선택하고 있다. 센틸리크는 이러한 수요 변화에 최적화된 신경계 기반 웰니스 아로마 솔루션이다.센틸리크는 IFRA(국제향료협회) 기준에 부합하는 프리미엄 원료를 선별해 천연 에센셜 오일로 조향한 독자적인 블렌딩 포뮬러를 기반으로 한다. 특히 웰니스 전문가와 전문 조향사가 공동 개발해 감정 회복과 신경계 안정에 특화된 향 조합을 완성해 제품 자체로도 웰니스 테라피의 역할을 수행한다.센틸리크는 기존의 향 소비 중심의 제품과 달리, 신경생리학 기반의 회복 메커니즘을 제품에 탑재해, 스트레스 완화·수면 질 개선·정서 안정·컨디셔닝 향상 등 실질적 웰니스 회복 효과를 지원한다.센틸리크의 가장 큰 경쟁력은 고객의 다양한 컨디션 변화에 대응할 수 있도록 자체 구축한 AI 기반 퍼스널 아로마 진단 플랫폼을 결합한 것이다. 센틸리크의 퍼스널 아로마 플랫폼을 통해 ▲ 현재 기분 ▲ 스트레스 상태 ▲ 회복 필요도 등을 체크하면, 사용자에게 최적화된 맞춤형 회복 아로마 큐레이션을 제공한다.센틸리크는 제품의 품질과 기술력뿐 아니라, 전문적인 교육 체계를 직접 구축하고 있는 점에서도 높은 신뢰를 얻고 있다. 모브플렉스 아카데미를 통해 공식 커리큘럼인 ‘웰니스 아로마 큐레이터’ 교육과정을 운영하며, 신경계 작용 메커니즘, 향 성분의 안전성과 활용 기준, 고객 컨디션 분석 및 맞춤 큐레이션 방식 등을 체계적으로 교육하고 있다.센틸리크 관계자는 “호텔 고객이 가장 필요로 하는 감각적 회복을 가장 정교한 방식으로 제안할 수 있는 솔루션”이라며, “맞춤형 회복 경험을 통해 호텔 서비스 경쟁력을 한층 높일 수 있을 것”이라고 말했다.센틸리크는 파르나스호텔 입점을 계기로 호텔 피트니스 및 웰니스 클래스와 연계한 아로마 테라피 적용, 고객 컨디션별 회복 케어 프로그램, 숙면 지원·스트레스 완화 패키지 개발 등 파르나스 호텔 고객에게 다채롭게 완성도 높은 회복 경험을 제공할 계획이다.파르나스 호텔 관계자는 “숙박 고객의 만족도가 단순 휴식이 아니라 고객의 신체·정서적 회복을 만족시키는 ‘웰니스 서비스 고도화’를 핵심 전략으로 삼고 있다”며, “센틸리크의 맞춤형 웰니스 아로마의 경험이 호텔 서비스 차별성을 강화하고 웰니스 경쟁력을 높이는 핵심요소가 될 것”이라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com