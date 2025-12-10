영원무역, 점자촉각책 제작 봉사활동…성래은 부회장 “배움엔 제약 없어야”

지난 5일 오후 서울 중구 영원무역 본사서

시각장애 아동 위한 ‘점자촉각책 제작 봉사활동’ 진행

영원무역그룹 임직원들이 지난 5일 오후 서울 중구에 소재한 영원무역 본사에서 시각장애 아동을 위한 ‘점자촉각책 제작 봉사활동’을 진행했다.이번 봉사에는 약 60명의 임직원이 참여해 시각장애 아동들이 촉각을 통해 그림을 인지하고 창의적 표현 활동을 경험할 수 있도록 고안된 점자촉각 그림놀이책을 한 권씩 직접 제작했다. 점자촉각책은 미술활동이 쉽지 않은 아이들에게 입체 점자와 다양한 질감 요소를 더해 손끝으로 그림을 느끼고 상상력을 확장하도록 돕는 교육 자료다.완성된 책은 관련 추후 기관을 통해 시각장애 아동들에게 전달되며, 미술·감각 발달 교육 현장에서 활용될 예정이다.영원무역그룹 성래은 부회장은 “아이들의 감성과 배움은 어떤 제약 속에서도 멈추지 않아야 한다”며 ”점자촉각책 제작은 비록 작은 실천의 일환이지만 우리 아이들이 세상을 만나는 방식에 조금 더 따뜻한 가능성을 더하는 일이라 생각한다”고 말했다.한편, 영원무역그룹은 매년 임직원이 제안한 프로그램을 통해 다양한 사회공헌 아이디어를 발굴하고 이를 실천하고 있다. 지난해에는 전 임직원을 대상으로 심폐소생술(CPR) 교육을 실시하며 위급 상황에서 이웃의 생명을 지킬 수 있는 안전 문화를 확산시킨 바 있다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com