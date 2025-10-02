3분기 방문자 순위 공개, 3위는 1순위 흥행 성공한 ‘철산역 자이’

2025년 3분기 호갱노노 인기아파트 랭킹. 직방 제공

프롭테크 기업 직방이 운영하는 아파트 종합 정보 플랫폼 호갱노노가 ‘2025년 3분기 인기 아파트 랭킹’을 2일 공개했다. 직방에 따르면 올해 3분기 가장 높은 순 방문자 수를 기록한 아파트는 서울 송파구 ‘잠실 르엘’로 나타났다.이 기간 총 19만3055명이 호갱노노에서 잠실 르엘을 조회했다. 지난 8월 19일 분양공고를 통해 공급된 이 단지는 2026년 1월 입주 예정으로, 분양가상한제가 적용됨에 따라 가격 경쟁력으로 주목 받았다. 분양 전부터 청약 대기 수요가 집중된 결과, 실제 청약에서 가점 만점 당첨자가 나오기도 했다.1~2분기 연속 1위를 기록한 서울 강동구 둔촌동 ‘올림픽파크포레온’은 2위로 밀려났다. 그럼에도 총 1만2000여 가구 규모를 자랑하는 국내 최대 단지라는 점에서 여전히 높은 관심을 유지하고 있다.3위는 9월 30일 1순위 청약을 진행한 경기 광명시 ‘철산역자이’로 나타났다. 평당 분양가는 광명시 최고 수준인 약 4250만 원으로, 전용 84㎡ 기준 15억 원대에 달했다. 그럼에도 불구하고 1순위 청약에서 총 1만1880명이 접수하며 흥행에 성공했다.4위는 수원 ‘망포역 푸르지오 르마크’다. 지난 8월 말 분양을 마감한 이 단지는 교통·생활 인프라와 학군 프리미엄을 동시에 갖췄다는 평이다. 특히 수도권 지하철 수인분당선 망포역 바로 앞 ‘망포역세권 복합개발사업’의 핵심 단지로 주목을 받았다. 2030년 입주 예정의 장기 프로젝트이며, 전용 84㎡A 타입은 18.24대 1 경쟁률을 기록하며 흥행했다.서울 동작구 ‘힐스테이트 이수역 센트럴’은 아직 분양을 시작하지 않았음에도 5위를 기록했다. 당초 9월로 예정된 일정이 10월 초로 연기됐음에도 불구하고, 입지와 브랜드 경쟁력에 대한 기대감이 식지 않았다.이밖에 ▲헬리오시티(6위) ▲송파위례리슈빌 ▲고덕그라시움(8위) ▲제기동역아이파크(9위) ▲디에이치아델스타(10위) 등이 순위권에 포함됐다.헬리오시티는 총 9510세대 규모로 ‘올림픽파크포레온’에 이어 국내 두 번째로 큰 대단지이며 송파위례 리슈빌은 7월과 9월 두 차례 무순위 청약 기회가 나오면서 ‘청약 로또 단지’로 불렸다.김은선 직방 빅데이터랩장은 “서울 주요 신축 단지와 수도권 신규 분양 단지들이 상위권을 차지하며 수요자의 선호가 뚜렷하게 드러났다”며 “분양 단지에 대한 관심이 특히 높은데, 분양가상한제와 같은 제도적 경쟁력을 갖추거나 분양가가 다소 높다는 평가가 있더라도 역세권 입지와 향후 가치 상승 가능성을 고려해 수요가 집중되는 경향이 있다”고 설명했다.호갱노노의 ‘인기 아파트 랭킹’은 아파트 단지 정보 페이지의 방문자 수를 기준으로 집계되며 매 분기마다 종합 순위가 발표된다.민보름 기자 brmin@hankyung.com