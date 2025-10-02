9월 24일 LIG넥스원 2판교하우스에서 열린 '2025 LIG넥스원 패밀리데이' 행사에서 임직원 가족들이 다양한 행사에 참여하고 있다. 사진=LIG넥스원

LIG넥스원이 지난 9월 24일 2판교하우스에서 임직원 가족을 초청해 ‘2025 LIG넥스원 패밀리데이’를 진행했다고 밝혔다.‘LIG넥스원 패밀리데이’는 임직원 사기 진작, 가족의 일터에 대한 이해도 및 소속감 강화를 위해 지난 2011년부터 시작됐다. 매년 사업장별로 시기에 맞춰 다양한 행사를 진행하고 있으며 LIG넥스원의 ‘가족친화’ 경영철학이 반영된 대표적 기업문화로 자리잡았다.올해는 처음으로 2판교하우스에서 행사를 개최해 임직원과 배우자, 자녀 등 500여 명을 초청해 뜻깊은 시간을 보냈다.대표이사의 환영사를 시작으로 마술 공연, 저글링 공연 등 프로그램이 진행됐다. 행사에 참여한 가족들에게 명예 사원증과 감사장을 증정하고, 가족 모두가 함께 할 수 있는 스탬프 투어, 에어로켓, 캐리커쳐 등 다양한 체험 활동도 마련됐다.신익현 LIG넥스원 대표는 “패밀리데이 행사는 임직원과 가족에게 소중한 추억과 감사한 마음을 전달하고자 개최했다”며 “앞으로도 LIG넥스원은 사람 중심의 경영, 가족과 함께 성장하는 기업문화를 만들어가겠다”고 말했다.LIG넥스원은 가족친화경영 및 건강한 기업문화 정착을 위한 다양한 복리후생 제도를 운영 중이다. 판교, 용인, 구미에 사내 어린이집을 운영하고 있다.매주 수요일은 ‘가정의 날’로 정해 임직원들이 일찍 귀가해 가족과 시간을 보낼 수 있도록 하고 있다. 최근 LIG넥스원은 다양한 복지제도와 가족친화적 경영 등의 우수성을 인정받아 3년 연속 ‘대한민국 일자리 으뜸기업’으로 선정됐다.또한, LIG넥스원은 회사와 직원간의 소통의 창구 역할을 하는 자율적 사원 협의체인 NB(Nex1 Board)를 운영하고 있다.NB는 직원들의 다양한 의견수렴 활동을 하고, 즐거운 일터를 만들기 위해 여러 조직활성화 행사를 추진하며 가족 친화 기업 문화를 조성하는데 일조하며 LIG넥스원만의 독특한 경쟁력을 만들고 있다.지난해에는 K방산의 위상을 드높이고 있는 임직원과 가족에 대한 보답의 의미로 롯데월드 전체를 대관해 초청 행사를 진행한 바 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com