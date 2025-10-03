도널트 트럼프 미국 대통령. 사진=연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간)부터 수입 의약품에 100% 관세를 부과하겠다고 예고했지만 실제 시행은 미뤄질 수 있다고 정치매체 폴리티코가 이날 보도했다.트럼프 행정부는 관세 인상을 앞두고 다국적 제약사들과 협상이 진행 중인 상황을 고려해 관세 부과 계획을 일시적으로 중단했다.앞서 트럼프 대통령은 지난달 25일 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "미국에 의약품 제조 공장을 '건설하고 있지' 않다면 10월 1일부터 모든 브랜드 의약품(특허가 만료된 오리지널 의약품을 복제한 의약품 중 특정 상표명으로 판매되는 제품) 또는 특허 의약품에 최대 100% 관세를 부과하겠다"고 밝힌 바 있다. 그러나 현재까지 이 같은 SNS 발표를 구체화하는 행정명령 서명은 이뤄지지 않았다.트럼프 대통령의 관세 위협 이후 글로벌 제약사 화이자가 가장 먼저 움직였다. 화이자는 지난달 30일 미국 내 약가 인하와 함께 700억 달러(약 98조 원) 규모의 대미 투자 계획을 발표했고, 이에 대해 트럼프 대통령은 ‘3년 관세 유예’를 약속했다. 그는 이 사례를 다른 제약사들의 모델로 삼겠다며 "다음 주에도 유사한 합의가 발표될 수 있다"고 언급했다. 협상에 나서지 않는 제약사들에 대해서는 관세를 부과하겠다고 경고했다.화이자에 이어 다른 다국적 제약사들도 대미 투자, 대미 판매가 인하 등을 미측과 협상하고 있는 상황에서 미국은 일단 의약품 관세 부과 일정을 다소 늦추는 형국이다.김태림 기자 tae@hankyung.com