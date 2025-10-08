홈 한경BUSINESS 노벨화학상, '금속·유기 골격체' 개발 日 교토대 교수 등 3인 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202510088602b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.10.08 19:55 수정2025.10.08 19:55 강홍민 기자 (연합뉴스)올해 노벨화학상은 금속·유기 골격체를 개발한 기타가와 스스무 일본 교토대 교수, 리처드 롭슨 호주 멜버른대 교수, 오마르 M. 야기 미국 UC버클리대 교수 등 3인에게 돌아갔다.스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 이 같은 공로로 이들에게 노벨화학상을 수여한다고 8일(현지시간) 발표했다.이로써 일본 학자가 올해 노벨생리의학상에 이어 화학상도 수상했다. 6일 발표된 노벨생리의학상 수상자에는 사카구치 시몬 일본 오사카대 석좌교수가 포함됐다.강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “서민 잡는 대출” 100만원 빌렸는데 연 15.9% “불편 쏟아지는데…” 국정자원 화재 시스템 복구율 25.5% “4·3 왜곡” 장동혁 ‘건국전쟁2’ 관람에 비판 봇물 트럼프 "시진핑과 한국서 곧 만나"…당일치기 방한 가능성 “예금은 박하고 대출은 비싸고” 은행만 이득?