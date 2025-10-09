뉴스1

정청래 더불어민주당 대표는 9일 추석 여론이 '내란 척결'과 '개혁 속도전'을 원한다고 전했다.정 대표는 이날 페이스북을 통해 호남 지역과 자신의 지역구인 서울 마포구 등지에서 추석 연휴에 만난 주민들의 민심을 소개하는 글을 올렸다.그는 호남 지역 추석인사 당시 "이러다가 윤석열이 풀려나게 생겼다. 내란범들은 확실하게 처벌해야 한다"는 얘기를 들었다고 적었다.한 민주당 지지자로부터는 "내란당은 입이 열 개라도 할 말이 없을 텐데 너무 뻔뻔하고 염치없다. 빨리 해체하지 않고 뭐 하고 있느냐. 개혁은 확실하게 빨리 해치워라. 민주당도 요즘 답답하다"는 의견을 들었다고 했다.여기에 "검찰개혁이 불안하다. 이번에 못 하면 앞으로도 절대 못 한다. 그러면 민주당 '폭망'한다"는 우려섞인 목소리도 전했다.또 정 대표는 정부가 추진한 민생회복 소비쿠폰의 여론도 전했다. 정 대표는 한 시장 상인이 "덕분에 장사가 잘된다. 매출액이 30% 늘었다"며 "손님들도 많이 오고 오랜만에 기분 좋다"고 말했다고 전했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com