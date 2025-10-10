HD현대삼호가 2022년 인도한 1만5000TEU급 LNG 이중연료 추진 컨테이너선. 사진=HD한국조선해양

올해 9월 한국 조선업계가 글로벌 발주량의 39%를 수주하며 전체 2위를 차지한 것으로 나타났다.10일 영국의 조선·해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 올해 9월 전 세계 선박 발주량은 350만CGT(표준선 환산톤수·123척)로 전년 동월 대비 44% 감소했다.한국은 이 중 135만CGT(33척·39%)를 수주했다. 중국 142만CGT(69척·40%)와 비등한 수주량을 기록했다.다만 척당 CGT는 한국이 4만1000CGT, 중국이 2만1000CGT로 집계됐다. 한국이 중국보다 고부가가치 선박을 2배 많게 수주했다는 뜻이다.지난 9월 말 기준 세계 수주 잔량(남은 건조량)은 8월 말 대비 7만CGT 감소한 1억6599만CGT였다.국가별 수주 잔량은 중국 1억86만CGT(61%), 한국 3381만CGT(20%) 등의 순이었다.클락슨 신조선가지수는 185.58포인트를 기록하며 전월 대비 0.68포인트 떨어졌다.선종별 1척 가격은 17만4000m³이상 액화천연가스(LNG) 운반선이 2억5000만달러, 초대형 원유운반선(VLCC)이 1억2600만달러, 초대형 컨테이너선이 2억7000만달러였다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com