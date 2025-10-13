홈 한경BUSINESS 영등포구 대림동 4층 건물서 화재 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202510133741b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.10.13 08:09 수정2025.10.13 09:52 김정우 기자 13일 오전 5시 41분쯤 서울시 영등포구 대림동의 지상 4층·지하 1층 규모 건물의 지하 1층에서 불이 났다.현재까지 인명피해는 없으며, 진화 작업 중이라고 소방 당국은 설명했다.영등포구는 ‘화재로 인한 다량의 연기가 발생 중. 진화로 인해 주변이 혼잡하니 우회하시기 바란다’는 안전 안내문자를 보냈다.김정우 기자 enyou@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 피지컬AI 글로벌 얼라이언스 출범… ‘웨인힐스브라이언트 회담’ 렌토킬이니셜코리아, ‘세계 손씻기의 날’ 맞아 손 위생 관리 중요성 강조 [속보] 조희대 출석한 법사위 국감, 여야 충돌···의원들 고성 난발 월드비전, 노스페이스 에디션 사회기여 프로젝트 10주년 식수사업후원 캠페인 참여 조희대 "국감 증인출석 요구는 헌법·법률 취지 맞지 않아"