13일 오전 5시 41분쯤 서울시 영등포구 대림동의 지상 4층·지하 1층 규모 건물의 지하 1층에서 불이 났다.현재까지 인명피해는 없으며, 진화 작업 중이라고 소방 당국은 설명했다.영등포구는 ‘화재로 인한 다량의 연기가 발생 중. 진화로 인해 주변이 혼잡하니 우회하시기 바란다’는 안전 안내문자를 보냈다.김정우 기자 enyou@hankyung.com