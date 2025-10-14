이재명 대통령, '국민의 목소리, 정책이 되다' 간담회 사진=연합뉴스

이재명 대통령이 자영업자와 소상공인의 부채 문제에 대해 “우리는 한 번 빚지면 죽을 때까지 쫓아다녀서 사회적으로 바람직하지 않다”며 과감한 채무 탕감 정책 필요성을 다시 한번 강조했다.14일 이 대통령은 민생경제 현장을 점검하기 위해 열린 ‘디지털 토크 라이브’ 행사에서 “선진국들처럼 못 갚을 빚은 신속하게 탕감하고 정리해야 묵은 밭도 검불을 걷어내면 새싹이 돋는 것처럼 할 수 있다”고 밝혔다.이 대통령은 소상공인과 자영업자 채무 탕감이 필요한 이유에 대해 “코로나 팬데믹 위기를 다른 나라는 국가부채를 늘리며 극복했는데 우리는 힘 없는 개인에게 전가했다”고 설명했다.이어 “빚진 게 다 자영업자 잘못이 아니”라며 “집합 금지명령 등 온갖 규제로 영업이 안 되고 빚이 늘었는데 이건 재정이 감당할 부분”이라고 덧붙였다.도덕적 해이 우려에 대해 이 대통령은 “그들을 신용불량자로 만들어 평생 고생시키면 좋아지느냐”며 “이것이 해결되지 않으면 경제성장률이 점점 떨어진다”고 반박했다.이 대통령은 “저는 하고 싶지만 여론 부담이 상당히 크다”며 “위기 극복 비용을 국가가 감당했어야 한단 점을 국민이 용인해주시면 부채 청산에 도움이 될 것”이라고 전했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com