잠실 롯데월드몰·소노캄 내 프리미엄 시설, 국내 아파트 최초로 설치

상업시설에 설치해 소음과 진동 차단, 입주민 주거 만족도가 최우선

배팅·피칭·사커·양궁·농구·액션레이싱·캔디슬러시 등 인기 스포츠 7개 종목 설치

로열 레전드 히어로즈 계약 체결 후 (왼쪽부터) DK아시아 김진성 수석부장, 김형남 전무, 플레이 레전드 박상수 대표, 박정웅 과장이 함께 기념사진을 촬영하고 있다. 사진=DK아시아

스크린 스포츠를 체험할 수 있는 레전드 히어로즈 내부 전경. 사진=DK아시아

‘프리미엄 리조트 도시’ 개념의 주거 브랜드 로열파크씨티가 단지 내에 스크린과 스포츠를 결합한 체험 공간을 개장한다. DK아시아는 16일 인천 최초 후분양 브랜드 대단지 ‘신검단 로열파크씨티Ⅱ’(1,500세대)에 국내 아파트 최초로 스크린 스포츠 대표 브랜드 ‘플레이 레전드’와 계약을 체결하고 ‘로열 레전드 히어로즈’를 개장한다고 밝혔다.인천 최초 후분양 브랜드 대단지 신검단 로열파크씨티Ⅱ는 전용면적 59㎡, 74㎡, 84㎡, 99㎡ 타입으로 구성되어 있다. DK아시아는 스크린 스포츠 체험 공간 조성을 통해 신검단 로열파크씨티 Ⅱ입주민들이 가족, 친구, 이웃들과 함께 어울리며 건강한 쉼과 일상의 힐링을 누릴 수 있는 바탕을 마련할 계획이다.‘로열 레전드 히어로즈’는 국내 스크린 스포츠의 대표 브랜드로 인천·경기권에서는 첫 번째이자 국내 아파트 단지 내에서는 최초로 신검단 로열파크씨티Ⅱ에 조성된다. 다양한 스포츠 종목을 IT 기술과 스크린 시스템으로 구현해 매년 100만 명 이상이 이용할 만큼 높은 인기를 얻고 있으며, 현재는 잠실 롯데월드몰과 국내 리조트 소노캄과 쏠비치 그리고 소노펠리체 등에서만 운영되고 있다.이 시설은 아파트 상업시설인 ‘로열 아너스 애비뉴’에 들어서 단지 내로 소음이 유입되지 않도록 했다. 사업시행자가 상가 임대수익을 포기하면서 입주민의 주거 만족도를 높인 셈이다.스크린 스포츠 종목은 사용자들 사이에 가장 인기가 높은 배팅, 피칭, 사커, 양궁, 농구, 액션레이싱, 캔디슬러시 등 7개로 구성된다.DK아시아의 설계 철학은 ‘삼식 서비스’에서도 잘 나타난다. 풀무원 푸드앤컬쳐와 신세계푸드가 운영하는 ‘로열 트리니티 라운지’는 초기 설계 단계부터 부대 시설이 아닌 별도 상업시설에 분리 배치해 조리 시 발생할 수 있는 냄새와 소음을 철저히 차단했다. 최근 일부 단지들이 삼식 서비스를 폐지하는 주요 원인이 부대 시설 내 배치로 인한 냄새·소음 피해와 이용 저조인 점을 고려할 때, DK아시아의 설계 방식은 서비스의 지속성과 주거 만족도를 높이는 차별화된 해법으로 평가된다.이러한 노력 끝에 로열파크씨티는 지난 9월 하이엔드 주거 브랜드 평판 순위에서 시행사 브랜드 최초로 ‘Big 3’에 올랐다. ‘Big 3’에는 DK아시아의 ‘로열파크씨티’를 비롯해 현대건설의 ‘디에이치’, 롯데건설의 ‘르엘’이 선정됐다.이미 DK아시아는 입주민에게 6성급 호텔 수준의 커뮤니티 시설을 제공하고 있다. 바데풀, 유아풀에 건식 사우나까지 갖춘 수영장, 비거리 50m의 전 타석 GDR(골픈 연습 전용 시뮬레이터)을 구비 한 복층형 인도어 골프장, 세계적인 명품 브랜드 테크노짐 기구를 갖춘 휘트니스 센터는 물론 동심으로 떠나는 로열 트레인 여기에 입주민 전용으로 국내 최대 55인승(66 피트) 파워 카타마란 요트 두 척을 통한 프라이빗 럭셔리 요트 서비스까지 선보이며 대한민국 첫 번째 프리미엄 리조트 도시 로열파크씨티의 진수를 보여주고 있다.DK아시아 김형남 전무는 “로열 레전드 히어로즈와 6성급 호텔 수준의 커뮤니티 시설은 로열파크씨티즌들이 단지 내에서 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 삶을 온전히 누릴 수 있도록 준비해 국내 프리미엄 리조트인 아난티나 쏠비치 등에서도 누릴 수 없는 특별한 서비스”라며 “DK아시아가 지향하는 프리미엄 리조트 도시는 도시 전체를 하나의 리조트로 구현해, 떠나지 않아도 일상의 모든 순간이 감동이 되는 곳”이라고 말했다.김 전무는 “올가을에는 메밀꽃·황토 십리길에 이어, 겨울에도 초록의 새싹을 볼 수 있는 호밀을 파종함으로써 내년 봄에는 황금빛의 호밀밭과 함께 인천 도심 중심부에 조성된 수도권 최대의 건강과 치유의 명소로 자리매김하는 등 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 도입해 로열파크씨티의 가치를 꾸준히 높여갈 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com