4일 경제정의실천시민연합(이하 경실련)은 22대 국회의원 부동산재산 분석 결과를 발표한 가운데 국회의원 299명 중 유주택자는 234명 이 중 2주택자 이상 보유한 다주택자는 61명(20.4%)이었다.
의원 본인과 배우자 명의로 신고된 주택은 총 299채로 이 중 134채(44.8%)가 서울에 있었다. 특히 강남 4구(강남·서초·송파·강동)에만 61채가 집중됐다.
정당별로는 국민의힘 의원이 36명, 더불어민주당 20명, 전 국회의원 3명. 개혁혁신당과 조국혁신당이 각각 1명이었다.
강남권 주택을 임대용으로 신고한 의원도 17명에 달했다. 더불어민주당은 11명, 국민의힘은 4명이었으며 전 국회의원 2명도 임대 신고를 했다.
국회의원이 신고한 부동산 재산 평균은 19억 5000만원으로 국민 평균(4억2000만원)의 4.68배였다. 상위 10명의 평균 재산은 165억 8000만원에 달했다.
보유 주택 중 가장 고가인 주택은 국민의힘 박덕흠의원의 삼성동 아이파크(109억원)였다. 이어 안상훈 의원의 압구정 현대(80억원), 서명옥 의원의 압구정 한양(73억원), 이헌승 의원의 래미안 원베일리(71억 5000만원)순이었다.
경실련은 “고위공직자의 부동산 관련 논란을 해소하기 위해서는 고위공직자 1주택 이외 토지 및 주택 보유 매매를 원칙 금지해야 한다”며 “분양제도 정상화와 공공주택 공급구조 혁신, 매입임대 금지가 핵심”이라고 전했다.
