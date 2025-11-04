서울 남산에서 바라본 아파트 단지 모습. 2025.10.16/뉴스1

22대 국회의원이 신고한 주택 5채 중 1채가 서울 강남 지역에 몰려 있는 것으로 나타났다. 다주택자는 전체의 20%를 넘었고 의원 평균 부동산 재산은 국민 평균의 약 5배에 달했다.4일 경제정의실천시민연합(이하 경실련)은 22대 국회의원 부동산재산 분석 결과를 발표한 가운데 국회의원 299명 중 유주택자는 234명 이 중 2주택자 이상 보유한 다주택자는 61명(20.4%)이었다.의원 본인과 배우자 명의로 신고된 주택은 총 299채로 이 중 134채(44.8%)가 서울에 있었다. 특히 강남 4구(강남·서초·송파·강동)에만 61채가 집중됐다.정당별로는 국민의힘 의원이 36명, 더불어민주당 20명, 전 국회의원 3명. 개혁혁신당과 조국혁신당이 각각 1명이었다.강남권 주택을 임대용으로 신고한 의원도 17명에 달했다. 더불어민주당은 11명, 국민의힘은 4명이었으며 전 국회의원 2명도 임대 신고를 했다.국회의원이 신고한 부동산 재산 평균은 19억 5000만원으로 국민 평균(4억2000만원)의 4.68배였다. 상위 10명의 평균 재산은 165억 8000만원에 달했다.보유 주택 중 가장 고가인 주택은 국민의힘 박덕흠의원의 삼성동 아이파크(109억원)였다. 이어 안상훈 의원의 압구정 현대(80억원), 서명옥 의원의 압구정 한양(73억원), 이헌승 의원의 래미안 원베일리(71억 5000만원)순이었다.경실련은 “고위공직자의 부동산 관련 논란을 해소하기 위해서는 고위공직자 1주택 이외 토지 및 주택 보유 매매를 원칙 금지해야 한다”며 “분양제도 정상화와 공공주택 공급구조 혁신, 매입임대 금지가 핵심”이라고 전했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com