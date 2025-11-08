㈜명륜당 명륜진사갈비, 고객감사 기부릴레이 진행

㈜명륜당이 운영하는 숯불돼지갈비 프랜차이즈 명륜진사갈비가 고객과 함께하는 나눔 문화 확산을 위해 ‘고객감사 기부릴레이 캠페인’을 다시 이어간다고 8일 전했다.명륜진사갈비는 지난 10월 28일 대구 월성점에서 ‘제94호 고객감사 기부릴레이’를 진행했다고 밝혔다. 이번 행사는 지난 4월 평택세교점(93호점)에서 열린 이후 약 6개월 만에 재개된 것으로, 전국 가맹점으로 확산되고 있다.해당 캠페인은 행사 당일 방문 고객에게 전 메뉴 50% 할인 혜택을 제공하고, 해당 매장의 당일 매출 50%를 지역사회에 기부하는 사회공헌 캠페인이다. 전국 가맹점주의 자발적인 참여로 2024년 1월 시작된 이 캠페인은 지역사회와 함께 성장하는 상생형 나눔 프로젝트로 자리 잡았다.가맹본사 ㈜명륜당은 자발적으로 기부릴레이에 동참해 준 가맹점들에게 감사한 마음을 전하고자 고객에게 할인하는 금액 전액 지원과 함께 본사 인력을 파견하여 원활한 캠페인 진행을 돕는다.이번 기부릴레이 94호 대구 월성점 행사에서도 많은 고객이 참여해 따뜻한 온정을 나눴으며, 행사 수익금은 지역의 어려운 이웃들을 위해 사용될 예정이다.명륜진사갈비 관계자는 “고객감사 기부릴레이는 단순한 할인 행사를 넘어, 고객과 가맹점이 함께 나눔을 실천하는 의미 있는 프로그램”이라며 “앞으로도 지역사회를 위한 다양한 상생 활동을 이어가겠다”고 전했다.한편, 명륜진사갈비는 오는 11월 11일 김해 삼계점·김해 진영점, 12일 김해 내외점·경남 동김해점, 13일 김해 주촌점·김해 장유점에서 고객감사 기부릴레이를 진행할 예정이다. 해당 매장들 역시 당일 방문 고객에게 50% 할인 혜택을 제공하고, 당일 매출의 절반을 지역사회 취약계층을 위해 기부할 계획이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com