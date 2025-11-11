정용진, 알리바바·지마켓 합작법인 이사회 의장으로

신세계-알리바바 합작법인,

최근 주주총회 열어 이사회 멤버 선임



정용진 신세계그룹 회장,

지마켓 살리기 위해 이사회 의장으로

정용진 신세계그룹 회장이 알리바바-지마켓 합작법인의 이사회 의장이 된다. 정용진 회장은 지마켓 살리기에 집중한다.11일 신세계그룹은 신세계-알리바바 합작법인 '그랜드오푸스홀딩'이 최근 주주총회를 열어 이사회 멤버를 선임했고 정용진 회장이 이사회 의장을 맡았다고 밝혔다. 회사 측은 "지마켓을 자회사로 두는 합작법인 이사회 의장을 정 회장이 맡는 것은 알리바바와의 협업을 바탕으로 한 지마켓 재도약을 이끌겠다는 의지를 담은 것"이라고 설명했다.정 회장은 신세계그룹과 알리바바가 손잡은 합작법인이 국내외 이커머스 시장을 선도할 수 있도록 기반을 다질 계획이다.이사회 멤버는 총 5명이다. 합작법인 이사회를 이루는 멤버 중 알리바바를 대표하는 인사는 제임스 동 AIDC(Alibaba International Digital Commerce) 인터내셔널 마켓플레이스 사장이다. 제임스 동 사장은 알리바바그룹의 해외 이커머스 사업을 책임지고 있다.합작법인의 양대 주주인 신세계그룹과 알리바바 인터내셔널의 최고 경영진이 이사회에 포함됐다. 양사는 긴밀한 협업을 통해 성과를 내기 위해 나선다.장승환 지마켓 대표와 레이 장 알리익스프레스 대표도 이사회에 참여한다. 두 대표는 합작법인의 공동 대표도 맡는다.이사회 멤버는 아니지만, 두 대표와 함께 JV 실무 운영을 총괄할 CFO에는 이마트 재무담당이었던 장규영 상무가 선임됐다.신세계그룹은 "합작법인 이사회는 주요 사안에 대한 의사결정 시 만장일치로 하는 것을 원칙으로 삼는다"라며 "치열한 논의를 통해 어느 한쪽에 치우치지 않고 모두 윈윈할 수 있는 비전을 설계하려고 한다"고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com