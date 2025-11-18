[2025 한국소비자만족지수 1위] 프리미엄 기능성 베개, 핏넥(FITNEK)

핏넥(FITNEK)이 ‘2025 한국소비자만족지수 1위’ 고객만족브랜드(기능성 베개) 부문을 8년 연속 수상했다.핏넥은 프리미엄 기능성 베개 브랜드이다. 미국과 공동 연구를 통해 목과 등을 동시에 늘려주는 신개념 스트레칭 기구 듀오커브를 올해 1월 국내 출시한 바 있다.듀오커브는 7년에 걸친 연구·개발 끝에 완성된 제품으로, 기존의 한 방향 단일 스트레칭 기구들과 달리 에어백 팽창과 체중의 중력 압력이 교차하면서 등과 목을 동시에 신전시키는 원리를 적용했다. 이를 통해 올바른 척추 정렬과 근육 이완을 효과적으로 돕는다.이러한 혁신적인 기술력은 국내외에서 큰 주목을 받고 있으며, 한국과 미국 양국에서 특허 등록을 완료했다. 이에 국내외 판매 확대와 함께 일본, 대만 등 아시아 시장 진출을 본격화하고 있으며, 프리미엄 수면 브랜드로서 글로벌 소비자들의 사랑을 받기 위한 다양한 제품 라인업을 준비 중이다.핏넥 관계자는 “8년 연속 수상은 단순히 숙면을 돕는 베개를 넘어, 척추 건강과 수면의 질을 함께 개선하려는 브랜드 철학이 소비자에게 인정받은 것 같아 뜻깊다”며, “앞으로도 글로벌 시장에서 한국 기능성 수면 브랜드의 위상을 높이기 위해 연구개발과 품질 혁신에 지속적으로 힘쓸 것”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com