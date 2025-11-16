홈 한경BUSINESS [속보] 李대통령, 그룹총수들에게 "대미금융투자 기회로 활용하길" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511166697b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.16 16:10 수정2025.11.16 16:11 강홍민 기자 정의선 현대차그룹 회장이 16일 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령 주재 한미 관세협상 후속 민관 합동회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 김용범 정책실장, 서정진 셀트리온 회장, 정 회장, 구광모 LG그룹 회장.(연합뉴스) 李대통령, 그룹총수들에게 "대미금융투자 기회로 활용하길"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “한강에 둥둥” 한강버스 인양도 수심 문제로 실패 “신용점수 낮춰야 하나” 은행 금리 역전 현실화 “주택연금 받을 수 있다는데” 오피스텔 가입자만 손해 보는 이유 몬테스 와인 ‘디바인 컬렉션’ 새 출발 [김동식의 와인 랩소디] 82명 탄 한강버스 사고···김민석 총리 "사고원인 철저 조사"