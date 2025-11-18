홈 한경BUSINESS [속보] 金총리 “헌법존중 TF 불가피한 조치…꼭 필요한 범위 진행” 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511180442b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.18 11:07 수정2025.11.18 11:07 강홍민 기자 김민석 총리(사진=이솔 기자)金총리 “헌법존중 TF 불가피한 조치…꼭 필요한 범위 진행”강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “SK하이닉스 따라가야지” 투자 단기 수익族 몰리네 동성화인텍, 주권매매 거래 재개 포스코그룹 장인화 "'AI 디지털 혁신' 앞세워 초일류 미래 경쟁력 확보" 한강변 1열 이어 여의도로… 해안건축, 정비사업 수주 행보 이어간다 중·일 갈등 격화… 일본행 항공권 49만 건 ‘줄취소’