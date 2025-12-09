가온커머스, 스마트 비즈니스를 위한 IT 플랫폼 브랜드

가온커머스가 9일 ‘2025 대한민국 브랜드 만족도 1위’에서 IT(쇼핑몰플랫폼) 부문 대상을 수상했다.(주)가온커머스가 운영하는 쇼핑 플랫폼 EZPZ(이지피지)는 소싱과 디자인, 자동 업로드, CS, 물류가 모두 연동되는 ‘운영 자동화 시스템’을 제공 중이다. 쇼핑몰 구축 경험이 없는 초보 창업자도 쉽게 시작할 수 있도록 다양한 기능을 제공해 안정적인 플랫폼으로 평가받고 있다. 특히 무료 맞춤 쇼핑몰 제작 지원과 사용자 친화적 UI·UX를 기반으로 높은 고객 만족도를 기록해 브랜드 만족도 1위에 선정됐다.이러한 EZPZ는 사용자가 저렴한 비용으로 브랜드 라벨과 패키지를 제작할 수 있는 ‘SB 시스템(브랜드 개발 지원 서비스)’을 운영 중이다. 이를 통해 초보 창업자도 자신의 브랜드 아이덴티티를 구축하고, 브랜딩 비용 부담을 줄일 수 있다는 점에서 호평을 받고 있다.이외에도 플랫폼의 확장성을 위해 ▲다양한 모델을 활용한 제품 착용샷 생성·활용 시스템 ▲EZPZ 내부 광고 집행이 가능한 CPC 클릭 광고 시스템 ▲전문 디자이너가 제작한 자체 디자인 상품 공급 플랫폼(디자이너 제작 상품 시스템) 등을 개발 중이다.(주)가온커머스 최은숙 대표는 “실제 사용자 경험 기반으로 선정된 ‘브랜드 만족도 1위’는 EZPZ가 제공하는 서비스의 가치를 인정받은 결과”라며 “창업자와 입점 브랜드가 더 성장할 수 있도록 자동화 기술과 지원 시스템을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com