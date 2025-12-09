나노큐민, 나노 입자로 흡수율 높인 수용성 커큐민 브랜드

나노큐민이 9일 ‘2025 대한민국 브랜드 만족도 1위’에서 6년 연속 건강식품(나노수용성커큐민) 부문 대상을 수상했다.나노큐민은 강황에서 추출한 커큐민의 낮은 체내 흡수율 한계를 극복하기 위해 설립된 커큐민 전문 건강식품 브랜드다. 커큐민 입자를 미세화한 ‘나노 입자’로 흡수율을 높인 제품군을 선보이고 있다.대표 제품인 ‘나노큐민 수용성 강황 커큐민’은 물에 잘 녹지 않아 체내 흡수율이 낮은 커큐민을 수용화한 것이 특징이다. 온 가족이 편하게 즐길 수 있도록 ‘무미무취(無味無臭)하게 만들었다. 하루 한 포 섭취로 간편하게 건강을 챙길 수 있으며, 밥이나 볶음밥에 넣어 뿌려 먹어도 된다.또 다른 제품인 ‘나노큐민 수용성 커큐민젤리’는 망고 과즙을 함유해 맛과 섭취 편의성을 높인 젤리형 제품이다. 탱글탱글한 식감과 새콤달콤한 망고 맛이 더해져 남녀노소 부담 없이 즐길 수 있다. 단 한 포를 섭취하는 것만으로도 강황 2.7kg 분량의 커큐민 섭취가 가능해 바쁜 현대인의 라이프스타일에 맞춘 간편형 항산화 제품으로 평가받고 있다.이러한 나노큐민 제품은 네이버 공식 스마트 스토어에서 구매 시 할인 혜택을 받아볼 수 있다. 이와 함께 최대 50% 할인된 금액에 이용 가능한 ‘정기 배송’ 서비스도 제공 중이다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com