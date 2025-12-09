브라운편입, 40년 편입 노하우로 합격률 강화
브라운편입이 9일 ‘2025 대한민국 브랜드 만족도 1위’에서 2년 연속 교육(대학편입교육) 부문 대상을 수상했다.

브라운편입은 40년 동안 축적된 편입 교육 노하우를 바탕으로 대학 편입을 준비하는 수험생에게 체계적인 학습 시스템과 전문 서비스를 제공해 온 대표 편입 교육 브랜드다. 오랜 기간 편입 교육 시장에서 학습관리 중심의 운영 전략을 강화하면서, 체계적인 관리 시스템으로 신뢰도를 높여왔다.

종로학원을 중심으로 성장한 브라운편입은 지난해 강남학원을 개원하며 영역을 확장했으며, 개원 2년차인 현재 수강생이 약 4배 증가하는 성장을 기록했다. 이러한 강점을 온라인까지 확장해 최근에는 ‘365패스’를 론칭했다. 편입 인강 최초로 전문 강사진이 학생의 상황에 맞춰 직접 설계한 학습 스케줄을 제공하는 이 프로그램은 편입 준비에 필요한 핵심 콘텐츠만을 담아 모든 강의를 무제한 수강할 수 있는 점이 특징이다.

이러한 브라운편입은 오는 12월 21일 코엑스에서 ‘2027학년도 대학편입 멘토링 페어’를 개최한다. 편입 영수 강사진과 전문 컨설턴트들이 참여해 학생 개개인에게 1:1로 합격 로드맵을 제시할 예정이다.

브라운편입 관계자는 “학습 의지는 있지만 올바른 공부 습관을 잡기 어려운 학생들이 상위권 진학의 꿈을 이룰 수 있도록, 앞으로도 강의 품질과 관리 프로그램을 지속적으로 발전시키겠다”고 밝혔다.
이홍표 기자 hawlling@hankyung.com