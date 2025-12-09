에버봄, 자연에서 찾은 건강한 아름다움을 전하는 브랜드

에버봄이 9일 ‘2025 대한민국 브랜드 만족도 1위’에서 6년 연속 건강기능식품(다이어트) 부문 대상을 수상했다.에버봄은 ‘건강한 내부 상태가 외적인 아름다움으로 이어진다’는 철학 아래 자연에서 얻은 원료로 만든 다양한 제품으로 현대인들에게 균형 잡힌 라이프 스타일을 제안하고 있는 건강기능식품 브랜드다. ▲오리지널 애사비 ▲프루티 애사비(매실, 자몽, 파인애플) ▲효소봄 ▲하루비움 ▲레몬 착즙 주스 등 다양한 제품 라인을 선보이며 ‘이너 뷰티’ 실천에 앞장서고 있다.특히 대표 제품인 ‘오리지널 애사비’는 이탈리아산 유기농 사과를 화학공정 없이 2단계 과정으로 자연 발효시킨 것이 특징이다. 설탕이나 물, 색소, 착향료 등 합성 첨가물 없이 천연 원료만을 사용해 남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있다. 프루티 애사비 역시 매실과 자몽, 파인애플을 그대로 넣은 고농축 제품으로, 더 맛있고 간편하게 혈당 관리가 가능하다.누적 판매량 80만 포를 기록한 ‘하루비움’ 시리즈는 바쁜 현대인도 하루 한 포로 간편하게 체중 관리와 영양 밸런스를 유지할 수 있도록 설계된 제품이다. 식약처에서 기능성을 인정받은 성분을 함유해 체지방 감소에 도움을 준다. 이처럼 건강과 이너뷰티를 동시에 챙길 수 있는 에버봄의 제품들은 공식 스마트스토어와 전국 대리점, 오프라인 공식 판매점 등에서 만나볼 수 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com