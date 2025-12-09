에버봄, 자연에서 찾은 건강한 아름다움을 전하는 브랜드

에버봄은 ‘건강한 내부 상태가 외적인 아름다움으로 이어진다’는 철학 아래 자연에서 얻은 원료로 만든 다양한 제품으로 현대인들에게 균형 잡힌 라이프 스타일을 제안하고 있는 건강기능식품 브랜드다. ▲오리지널 애사비 ▲프루티 애사비(매실, 자몽, 파인애플) ▲효소봄 ▲하루비움 ▲레몬 착즙 주스 등 다양한 제품 라인을 선보이며 ‘이너 뷰티’ 실천에 앞장서고 있다.
특히 대표 제품인 ‘오리지널 애사비’는 이탈리아산 유기농 사과를 화학공정 없이 2단계 과정으로 자연 발효시킨 것이 특징이다. 설탕이나 물, 색소, 착향료 등 합성 첨가물 없이 천연 원료만을 사용해 남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있다. 프루티 애사비 역시 매실과 자몽, 파인애플을 그대로 넣은 고농축 제품으로, 더 맛있고 간편하게 혈당 관리가 가능하다.
누적 판매량 80만 포를 기록한 ‘하루비움’ 시리즈는 바쁜 현대인도 하루 한 포로 간편하게 체중 관리와 영양 밸런스를 유지할 수 있도록 설계된 제품이다. 식약처에서 기능성을 인정받은 성분을 함유해 체지방 감소에 도움을 준다. 이처럼 건강과 이너뷰티를 동시에 챙길 수 있는 에버봄의 제품들은 공식 스마트스토어와 전국 대리점, 오프라인 공식 판매점 등에서 만나볼 수 있다.
이홍표 기자 hawlling@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지