온에스테틱, 프리미엄 스킨케어로 차별화된 뷰티 솔루션 제시

온에스테틱이 9일 ‘2025 대한민국 브랜드 만족도 1위’에서 고객만족브랜드(에스테틱) 부문 대상을 수상했다.온에스테틱은 다양한 피부 고민을 전문적으로 케어하는 프리미엄 메디컬 에스테틱 브랜드다. 여드름·트러블, 모공·흉터, 색소·잡티, 비스포크 필링, 스킨부스터, 메디컬 스킨케어, 리프팅 등 7개 핵심 프로그램을 중심으로 다양한 맞춤형 케어 서비스를 운영한다. 피부 고민을 과학적으로 접근하는 해당 프로그램은 단순한 피부 관리 수준을 넘어 고객의 삶의 질까지 높이는 케어를 제공하고 있다는 점에서 차별성을 가진다.각 프로그램은 1회 단기 케어부터 5회, 10회 집중 관리 과정까지 다양하게 구성되어, 고객의 피부 상태와 목표에 맞춰 선택할 수 있다. 또한 모든 관리는 1:1 개인룸에서 이루어지며, 라텍스 베드와 최고급 구스 다운 침구, 공기청정 시스템을 비롯한 첨단 장비와 감각적인 공간 디자인을 결합해 프라이빗하고 최적화된 환경에서 시술이 진행된다. 이를 통해 고객들은 피부 개선은 물론, 전반적인 만족과 편안함까지 경험할 수 있다.현재 온에스테틱는 100% 본사 직영 체제로 운영되어 압구정과 선릉, 수원, 광주, 부천, 안양 등 전국 지점에서 동일한 품질과 서비스를 제공한다.온에스테틱 관계자는 “단순한 피부 관리를 넘어, 고객의 피부 본연의 건강과 균형을 회복시키는 것을 목표로 프리미엄 케어를 제공하고 있다”며, “맞춤형 프로그램과 감각적인 공간에서 고객이 피부 본연의 힘을 경험할 수 있도록 최선을 다하고 있다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com