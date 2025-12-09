원스탑아시아, 글로벌 시장이 선택한 전문 번역 파트너

원스탑아시아가 9일 ‘2025 대한민국 브랜드 만족도 1위’에서 2년 정보서비스(통역·번역) 부문 대상을 수상했다.1995년 출판·영상 번역으로 시작한 1StopAsia는 30년간 아시아 언어 번역 분야를 선도하며 지속적으로 브랜드 가치를 높여왔다. 현재 1StopAsia는 미국 로스앤젤레스 본사를 중심으로 전 세계 7개 지사(한국·일본·중국·태국·불가리아·멕시코)를 운영하며, 150명 이상의 전문 인하우스 번역가 네트워크를 기반으로 산업별 맞춤 번역 솔루션을 제공하고 있다.특히 최근에는 AI 기반 번역 워크플로우, 전문 번역가 중심의 QA 시스템, 글로벌 콘텐츠 로컬라이제이션 서비스로 경쟁력을 강화하며 업계 혁신을 이끌고 있다는 평가를 받았다.이번 수상은 ▲고객 만족도 ▲품질 신뢰도 ▲번역 정확성 ▲서비스 혁신성 등 다각적 평가에서 높은 점수를 받은 결과다. 1StopAsia는 기업·의료·교육·미디어 등 다양한 산업군에서 글로벌 브랜드의 파트너로 자리매김하고 있으며, 특히 한국 시장에서는 AI 맞춤 번역, 미디어 로컬라이제이션(더빙·자막), 전문 문서 번역 등 폭넓은 포트폴리오로 성장세를 이어가고 있다.1StopAsia 관계자는 “이번 1위 수상은 30년간 쌓아온 전문성과 고객과의 신뢰가 만든 결과”라며 “앞으로도 글로벌 번역 시장에서 새로운 표준을 제시하고 더 높은 품질과 혁신으로 보답하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com