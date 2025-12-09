이노크아든, 특허 받은 인체감지 기술로 완성한 프리미엄 탄소매트

이노크아든이 9일 ‘2025 대한민국 브랜드 만족도 1위’에서 생활가전(카본매트) 부문 대상을 수상했다.이노크아든은 오랜 기간 축적된 제조 노하우로 만든 합리적인 가격의 생활가전을 선보이고 있는 브랜드다. 이곳의 대표 제품인 ‘인체감지 EMF 카본 탄소매트 전기요’는 모션센서가 인체를 감지해 전원이 자동으로 ON/OFF된다. ‘인체감지 모션센서 작동원리’ 특허를 받은 해당 기술은 움직임이 없을 때는 안전모드에 진입했다가 8시간 후 전원을 차단하며, 움직임이 감지되면 바로 전원이 켜져 사용자들의 편의성이 높다. 해당 제품은 워셔블 소재를 적용해 세탁 관리가 용이한 것도 장점이다.특히 EMF 인증을 획득한 저자계 탄소 발열선이 사용되어 인체에 유해한 전자파를 최소화하며, 원적외선 복사열을 통해 체온 중심의 자연스러운 온열감을 구현한다. 이러한 인체감지 EMF 카본 탄소매트는 ▲슈퍼싱글 ▲퀸 더블 ▲킹 3가지 타입으로 출시돼 사용자의 니즈에 맞춰 사용 가능하다.이러한 이노크아든은 EMF전기요, 워셔블 전기요, 탄소매트 등 누적 판매 650만개(2025년 9월 기준)를 기록한 난방가전뿐 아니라 다양한 사계절 생활가전 라인업을 갖추고 있다. ‘해충 퇴치기’, ‘자동 흡입식 모기 해충퇴치 포충기’, ‘2WAY 선풍기’, ‘리모컨형 스텐 대용량 가열식 가습기’ 등 다양한 제품군을 통해 사계절 내내 소비자의 생활 환경을 개선하고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com