파마스퀘어 제공

창고형 H&B 리테일 플랫폼 파마스퀘어가 출범을 앞두고 있다고 3일 밝혔다. 파마스퀘어는 뷰티, 펫, 건강기능식품, 리빙 카테고리와 개인 약국이 함께 구성된 복합 매장이다.파마스퀘어의 매장 구성은 ‘창고형 약국’과는 운영 방식에서 차이가 있다. 창고형 약국은 개인 약사가 대형 매장을 직접 운영해 주변 상권 침해 우려가 제기된 반면, 파마스퀘어는 약 500평 규모 중 약 80%를 뷰티, 펫, 건강기능식품, 리빙 등 일반 카테고리에 할당했다. 개인 약국은 별도 사업자로서 독립된 소형 공간에 입점해 있으며, 매장 설계 역시 라이프스타일 중심으로 구성했다.파마스퀘어 하남 1호점은 연간 2천만 명이 방문하는 스타필드 하남 인근에 위치해 있다. 이에 따라 스타필드 방문객에게 새로운 쇼핑 선택지를 제공하고, 기존 지역 상권과는 보완적인 관계를 형성할 가능성이 제기되고 있다.파마스퀘어는 대형 매장과 차별화된 MD 구성 외에도 총 3개의 라이브커머스 스튜디오를 갖추고 있다. 이를 기반으로 국내 인플루언서뿐 아니라 중국 왕홍을 통한 실시간 송출이 가능해, 입점 브랜드는 오프라인 판매와 콘텐츠 제작, 해외 라이브커머스를 한 공간에서 동시에 수행할 수 있다.2026년 1분기 오픈 예정인 청라 2호점은 대형 여행사와의 협업을 통해 중국 관광객 유입 확대를 계획하고 있으며, 인천공항·김포공항 접근성을 기반으로 해외 소비자를 대상으로 한 마케팅 거점 역할을 기대하고 있다.파마스퀘어 관계자는 “지역사회, 브랜드, 소비자 모두에게 실질적인 가치가 돌아가는 플랫폼을 만드는 것이 목표”라며 “온라인과 오프라인의 장점을 결합한 새로운 소비 경험을 통해 누구나 편하게 찾을 수 있는 생활 밀착형 공간으로 자리잡겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com