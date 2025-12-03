홈 한경BUSINESS [속보]김건희 특검 “김 여사 출석 내일 오후 2시로 조정” 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512031801b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.03 17:02 수정2025.12.03 17:02 정유진 기자 결심 공판 출석한 김건희 사진=연합뉴스[속보]김건희 특검 “김 여사 출석 내일 오후 2시로 조정”정유진 기자 jinjin@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보] 특검, 김건희에 징역 15년·벌금 20억원 구형 코인에 올인하는 美 Z세대… 전문가 “조심” 동국제강그룹 임원 인사…최우일 인터지스 부사장 선임 한화생명, ‘하나로H종신보험’ 출시 트럼프 행정부, 美 입국금지 대상국 19개에서 30여개로 확대 검토