“연말 선물 챙기세요” SSG닷컴, ‘뷰티 쓱세일’ 개최

SSG닷컴이 오는 14일까지 올해 마지막 ‘뷰티 쓱세일’을 개최한다.SSG닷컴은 연말 선물 수요에 맞춰 주요 럭셔리 뷰티 브랜드의 단독 구성상품을 전면에 내세웠다. 겔랑과 프라다뷰티의 홀리데이 세트, SK-II 대용량 에센스 세트, 크리니크 쏙보습크림(75ml), 숨37 시크릿 에센스(45ml) 기획세트 등 다채로운 단독 상품을 준비했다.브랜드별 전용혜택도 늘렸다. 록시땅 홀리데이 기프트 구매 시 필로우미스트(15ml)를 사은품으로 증정한다. 딥티크와 바이레도 홀리데이 상품을 구매하면 체험용 향수 및 상품권 증정 등 추가혜택을 받을 수 있다.오는 12일까지는 매일 두 차례씩(오전 10시/오후 2시) 타임딜을 진행한다. 입생로랑 쿠션세트, 키엘 홀리데이 에디션, 에스티 로더 갈색병 세트, 센텔리안24 마데카크림을 비롯한 명품·트렌디 화장품 브랜드 특가 상품을 한정수량 판매한다.라이브 방송도 총 4회 편성했다. 8일 조 말론 런던 특가방송을 시작으로 톰 포드 뷰티, 에스트라, 설화수 등 인기 화장품 브랜드 베스트셀러 상품을 SSG상품권, 브랜드 스페셜 굿즈 등 다양한 사은품과 함께 할인된 가격에 선보인다.쿠폰 및 카드할인 혜택도 있다. 행사기간 신세계몰 상품 1만 원 이상 구매시 12%, 신세계백화점몰 상품 3만원 이상 구매시 10% 할인되는 쿠폰을 ID당 각 2매씩 발급한다. 행사카드로 7만원 이상 결제시 8% 즉시할인도 추가로 받을 수 있다.SSG닷컴은 행사기간 ‘아듀 2025! 베스트 랭킹 뷰티’ 코너를 통해 다양한 데이터 기반 순위를 공개했다. 올 한해 쓱닷컴에서 가장 많이 판매된 단일 뷰티 아이템은 크리스챤 디올 뷰티의 디올 어딕트 립 글로우였다.SSG닷컴 관계자는 "상대방 주소를 몰라도 선물할 수 있는 '모바일 선물하기' 서비스를 추천한다"며 "화장품도 쓱닷컴에서 믿고 구매하길 바란다"고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com