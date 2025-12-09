9일 저녁 7시 ‘지출광쇼’서 겨울철 필요한 ‘온풍’ 기능 라인업 소개, 선착순 구매 이벤트도

인테리어 트렌드 따라 ‘휴젠뜨 노바’·‘휴젠뜨 팔레트’·‘휴젠뜨3’ 등

힘펠이 9일 오후 7시 방송인 황광희와 협업해 온풍기능을 갖춘 욕실 환풍기 휴젠뜨 특가 방송을 진행한다. 사진=힘펠

힘펠과 온라인 공식 대리점 클린코퍼가 9일 오후 7시 방송인 황광희가 진행하는 네이버 쇼핑 라이브 ‘지출광쇼’에서 욕실 환기가전 휴젠뜨 특가 방송을 진행한다.지출광쇼는 방송인 황광희가 진행하는 인기 라이브 프로그램이다. 황광희는 톡톡 튀는 매력과 유쾌한 진행으로 브랜드와 제품을 생동감 있게 소개한다.이번 라이브에서는 겨울철 욕실에서 필요한 ‘온풍’ 기능을 갖춘 휴젠뜨 라인업을 최대 19% 할인된 가격에 판매한다.특히 최근 인테리어 트렌드와 소비자 취향을 반영해 필요한 기능에 맞춰 각 모델을 선택할 수 있다. 심플하고 미니멀한 디자인을 선호하는 소비자에게는 ‘휴젠뜨 노바’, 개성을 드러내는 욕실을 원하는 이들에게는 다양한 그릴 컬러가 매력적인 ‘휴젠뜨 팔레트’, 고급스러운 분위기 연출을 원한다면 무드조명이 돋보이는 ‘휴젠뜨3’가 제격이다.이번 지출광쇼에서는 풍성한 라이브 혜택도 제공된다. 방송을 통해 구매 시 네이버페이 2% 추가 적립, 무료반품 안심케어 무료배송 등 소비자들이 부담 없이 쇼핑을 즐길 수 있도록 지원하는 혜택이 제공된다.또 방송 중 구매고객 대상으로 ▲선착순 구매 이벤트(힘펠 에코백, 핸드워시 선착순 50명) ▲구매 인증 이벤트(설치비 지원금 2만원) ▲사연 이벤트(신세계 상품권 3만원 제공) ▲퀴즈 이벤트(스타벅스 커피쿠폰 10명) 등도 진행된다.힘펠 관계자는 “고객들이 욕실 환기가전 휴젠뜨를 더욱 즐겁고 편하게 선택할 수 있도록 다양한 혜택을 준비했다”며 “앞으로도 고객의 취향과 생활에 맞춘 다양한 제품을 선보이겠다”고 말했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com