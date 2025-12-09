9일 한국경제인협회가 전국 4년제 대학 재학생과 졸업자(유예·예정 포함) 2,492명을 대상으로 실시한 '2025년 대학생 취업인식도 조사' 결과, 10명 중 6명(60.5%)은 구직 기대가 낮은 '소극적 구직자'로 나타났다.
소극적 구직이란 실질적 취업 준비나 계획 없이 채용공고를 탐색하고 경험삼아 의례적으로 지원하거나, 거의 구직활동을 하지 않는 상태 또는 구직활동을 중단한 상태를 뜻한다.
소극적 구직자 비중(60.5%)은 구직활동 실태에 대한 응답 중 의례적 구직(32.2%), 거의 안 함(21.5%), 쉬고 있음(6.8%)을 합한 수치다.
이들이 적극적으로 구직활동을 하지 않는 가장 큰 이유로는 자신의 역량·기술·지식 부족에 따른 추가 준비(37.5%)가 꼽혔다.
이어 구직활동을 해도 일자리를 구하지 못할 것 같아서(22.0%), 전공 또는 관심 분야의 일자리 부족(16.2%), 적합한 임금수준 등 근로조건을 갖춘 일자리 부족(13.6%)을 꼽아, 응답 학생 절반 이상(51.8%)이 '일자리 부족' 문제를 지적한 것으로 나타났다.
대학생 10명 중 4명(37.1%)은 올해 대졸 신규채용 시장이 '작년보다 어렵다'고 응답했다. 이는 지난해 조사에서 작년보다 어렵다고 응답한 비중(36.5%)보다 0.6%p 높은 수준이다.
'작년보다 좋다'고 응답한 비중은 5.1%로 전년(3.2%) 대비 늘었으나 낮은 수준에 머물러, 취업시장에 대한 대학생들의 부정적 인식이 지속되는 것으로 나타났다.
적극적으로 구직 중인 대학생들은 올해 평균 13.4회 입사 지원해 평균 2.6회 서류전형에 합격한 것으로 조사됐다. 서류전형 합격률은 평균 19.4%로 작년 합격률(22.2%)보다 2.8%p 낮은 수준이다.
올해 입사지원 횟수는 1~5회(40.7%), 6~10회(15.8%), 21~25회(12.0%) 순으로 나타났다. 서류전형 합격 횟수는 1회(25.4%), 모두 불합격(19.1%), 2회(16.3%) 순으로 조사됐다.
대학생들은 청년 취업난 해소를 위한 정책적 개선 과제로 규제 완화 등 기업 고용여건 개선(29.9%)을 가장 많이 꼽았다.
진로지도 강화, 현장실습 지원 확대 등 미스매치 해소(18.1%), AI, 빅데이터 등 신산업·신기술 분야 직업훈련 기회 확대(14.9%) 등이 뒤를 이었다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
