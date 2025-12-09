국내 대학생 10명 중 6명은 구직활동을 적극적으로 하지 않는 것으로 조사됐다.9일 한국경제인협회가 전국 4년제 대학 재학생과 졸업자(유예·예정 포함) 2,492명을 대상으로 실시한 '2025년 대학생 취업인식도 조사' 결과, 10명 중 6명(60.5%)은 구직 기대가 낮은 '소극적 구직자'로 나타났다.소극적 구직이란 실질적 취업 준비나 계획 없이 채용공고를 탐색하고 경험삼아 의례적으로 지원하거나, 거의 구직활동을 하지 않는 상태 또는 구직활동을 중단한 상태를 뜻한다.소극적 구직자 비중(60.5%)은 구직활동 실태에 대한 응답 중 의례적 구직(32.2%), 거의 안 함(21.5%), 쉬고 있음(6.8%)을 합한 수치다.이들이 적극적으로 구직활동을 하지 않는 가장 큰 이유로는 자신의 역량·기술·지식 부족에 따른 추가 준비(37.5%)가 꼽혔다.이어 구직활동을 해도 일자리를 구하지 못할 것 같아서(22.0%), 전공 또는 관심 분야의 일자리 부족(16.2%), 적합한 임금수준 등 근로조건을 갖춘 일자리 부족(13.6%)을 꼽아, 응답 학생 절반 이상(51.8%)이 '일자리 부족' 문제를 지적한 것으로 나타났다.대학생 10명 중 4명(37.1%)은 올해 대졸 신규채용 시장이 '작년보다 어렵다'고 응답했다. 이는 지난해 조사에서 작년보다 어렵다고 응답한 비중(36.5%)보다 0.6%p 높은 수준이다.'작년보다 좋다'고 응답한 비중은 5.1%로 전년(3.2%) 대비 늘었으나 낮은 수준에 머물러, 취업시장에 대한 대학생들의 부정적 인식이 지속되는 것으로 나타났다.적극적으로 구직 중인 대학생들은 올해 평균 13.4회 입사 지원해 평균 2.6회 서류전형에 합격한 것으로 조사됐다. 서류전형 합격률은 평균 19.4%로 작년 합격률(22.2%)보다 2.8%p 낮은 수준이다.올해 입사지원 횟수는 1~5회(40.7%), 6~10회(15.8%), 21~25회(12.0%) 순으로 나타났다. 서류전형 합격 횟수는 1회(25.4%), 모두 불합격(19.1%), 2회(16.3%) 순으로 조사됐다.대학생들은 청년 취업난 해소를 위한 정책적 개선 과제로 규제 완화 등 기업 고용여건 개선(29.9%)을 가장 많이 꼽았다.진로지도 강화, 현장실습 지원 확대 등 미스매치 해소(18.1%), AI, 빅데이터 등 신산업·신기술 분야 직업훈련 기회 확대(14.9%) 등이 뒤를 이었다.김정우 기자 enyou@hankyung.com