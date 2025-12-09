‘KBO·티빙 데려온’ SSG닷컴, 새 멤버십 ‘쓱세븐클럽’ 1월 출시

온라인동영상서비스(OTT) 티빙 제휴

프로야구까지 즐기는 멤버십 탄생

쿠팡의 개인정보 유출 사태 이후 탈팡(쿠팡 이탈)이 가속화하는 가운데, SSG닷컴이 업계 최고 수준인 ‘7% 적립’ 혜택과 ‘티빙 OTT’를 앞세운 새 멤버십을 예고했다. 직관적인 혜택이 멤버십 갈아타기를 고민하는 고객 수요와 맞물려 시너지가 날 것으로 기대된다.9일 SSG닷컴은 장보기 중심의 신규 유료 멤버십 ‘쓱세븐클럽’을 오는 1월 초 출시할 예정이라고 밝혔다.또 새 멤버십 론칭 이전에 신규 멤버십 출시 알림을 신청한 고객을 대상으로 장보기 지원금을 선착순 지급하는 이벤트를 진행한다.새 멤버십의 핵심은 ‘장보기 결제 금액 7% 고정 적립’이다. 쓱배송(주간·새벽·트레이더스) 상품 구매 시 SSG머니로 자동 적립돼 쓱닷컴에서 사용 가능하다. 이마트, 신세계백화점, 스타벅스 등 신세계그룹 관계사를 비롯한 다양한 사용처에서도 이용할 수 있다.장보기 적립 혜택은 ‘이마트 식료품·생필품을 온라인에서 주문하고, 원하는 날짜와 시간대에 빠르게 받아볼 수 있다’는 쓱닷컴의 차별화된 경쟁력과 더해져 고객 만족도를 높일 전망이다.SSG닷컴은 이마트와 트레이더스 홀세일 클럽 점포를 기반으로 전국 대부분 지역에서 당일 또는 원하는 날 받아볼 수 있는 '쓱 주간배송'과 ‘쓱 트레이더스 배송’을 운영 중이다. 주요 광역시와 특례시에서는 전날 주문하면 다음날 아침 7시까지 배송되는 ‘쓱 새벽배송’도 이용할 수 있다.SSG닷컴 새 멤버십은 국내 대표 온라인동영상서비스(OTT) ‘티빙(TVING)’ 제휴를 통해 차별화된 K콘텐츠를 비롯해 프로야구(KBO리그), 프로농구(KBL리그) 등 생생한 스포츠 중계 등 다채로운 콘텐츠 혜택을 제공한다는 점도 주목할 만하다. 기본 혜택에 일괄 포함시키지 않고 고객이 자율적으로 선택할 수 있도록 옵션 형태로 구성하되, 합리적인 가격에 선보일 계획이다.신세계백화점몰, 신세계몰 상품 할인 쿠폰도 제공한다. 이를 통해 뷰티·명품·패션 등 라이프스타일 상품군도 합리적인 가격에 쇼핑할 수 있다. 쓱닷컴은 업계에서 가장 많은 공식 입점 브랜드와 전문관을 기반으로 단독 구성·특가 상품을 다채롭게 선보이고 있어 체감 혜택은 한층 커진다.SSG닷컴은 새 멤버십이 신뢰도 높은 장보기 서비스를 찾는 고객 유입에 속도를 붙일 것으로 기대하고 있다. 앞서 11월 29일부터 12월 7일까지 쓱닷컴 일 평균 신규 방문자 수는 전년 동기 대비 120%, 일 평균 방문자 수는 15% 증가하며 눈에 띄는 오름세를 보였다.이명근 SSG닷컴 영업본부장은 “압도적인 장보기 적립에 OTT 서비스까지 더해 체감 혜택을 크게 높이고자 한다”며 “고객 만족도를 높이기 위해 다양한 추가 혜택을 준비하고 있다”고 강조했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com