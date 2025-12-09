오세훈 서울시장, 아시아 출장 간담회 사진=연합뉴스

김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 기소한 오세훈 서울시장의 이른바 ‘명태균 여론조사 의혹’ 사건이 오는 23일 열린다.9일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의22부(조형우 부장판사)는 23일 오후 2시 오 시장의 정치자금법 위반 혐의 사건에 대한 척 송판준비기일을 진행하기로 했다.이번 재판에는 같은 혐의로 불구속 상태에서 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장과 사업가 김한정 씨도 함께 출석 대상에 포함됐다.공판준비기일은 본격적인 심리에 앞서 검찰과 피고인 측의 의견을 조율하고 향후 심리 방향을 정하는 절차로 치고인의 출석 의무는 없다.특검팀은 오 시장이 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명 씨로부터 총 10차례의 여론조사 결과를 전달받았으며 이에 필요한 비용을 후원자 김 씨가 대신 지급하도록 했다고 보고 있다.특검에 따르면 김 씨는 같은해 2월 1일부터 3월 26일까지 5차례에 걸쳐 3300만 원을 여론조사 비용으로 지출한 것으로 파악됐다.명 씨는 선거 직전 오 시장과 총 7차례 만났으며 당시 오 시장이 “살려달라”, “나경원을 이기는 조사가 필요하다”는 취지의 말을 했다고 주장해 논란이 커졌다.한편 오 시장은 “명 씨에게 여론조사를 의뢰한 적도, 결과를 받아본 적도 없다면서 김 씨의 비용 납부는 자신과 무관하다”고 부인해왔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com