모던디에스, 프리미엄 PET 인테리어 브랜드 ‘리도어’ 출시

하나의 소재로 공간 전체 톤을 맞춘 ‘PET 토탈 솔루션’ 선보여

인테리어 자재 전문기업 모던디에스(MODERNDS)가 프리미엄 PET(페트) 소재를 기반으로 한 신규 인테리어 브랜드 ‘리도어(ReDoor)’를 출시했다. 리도어는 방문(도어), 중문, 가구용 보드, 몰딩 등 다양한 인테리어 요소를 동일한 PET 소재와 컬러로 통일할 수 있도록 한 것이 특징이다. 브랜드 측은 최근 트렌드인 심리스·미니멀 인테리어를 보다 쉽게 구현할 수 있다고 설명했다.기존 인테리어 시장에서 일반적으로 사용되는 PVC 필름은 열, 습기에 취약하고 시공자의 숙련도에 따라 품질 편차가 발생하는 점이 단점이었다. 모던디에스는 이러한 한계를 보완하기 위해 스크레치, 습기, 오염 등 일상 생활에서 안정적인 내구성을 보이며 최근 소비자 트랜드와도 부합한 PET 소재를 방문(도어) 전체에 적용하는 구조를 도입했다.모던디에스는 리도어 출시를 계기로 프리미엄 마감재 시장에서 차별화된 제품 경쟁력을 강화하고, PET 소재 기반 인테리어 솔루션의 새로운 표준을 제시하겠다는 계획이다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com