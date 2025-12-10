홈 한경BUSINESS 정동영 '통일교 금품 수수' 의혹에 "내일 발표···제 인격을 믿으시라" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512106039b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.10 19:01 수정2025.12.10 19:48 강홍민 기자 정동영 통일부 장관 (연합뉴스)정동영 통일부 장관은 10일 윤영호 전 통일교 세계본부장이 금품을 제공했다고 특검에서 진술한 정치인으로 자신이 거론되는 것과 관련 "내일 입장문을 발표하겠다"고 말했다.정 장관은 이날 경기도 모처에서 취재진과 만난 자리에서 관련 질문에 답을 하지 않은 채 "그 문제에 대해서는 내일 간단한 사실관계를 분명하게 말씀 드리겠다"고 밝혔다.정 장관은 금품 수수 여부를 확인해 달라는 취재진의 질문에 "아마 싱거운 내용이 될 것", "저의 인격을 믿으시라"고 말하기도 했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 인플레도 못 흔든 ‘2000원 핫도그’… 판매 신기록 썼다 경찰, '통일교 민주당 지원의혹' 특별전담수사팀 편성 성시경 소속사 대표 '미등록 혐의' 검찰 송치···"지난달 27일 등록증 수령" '성과급 정상화 결렬'…철도노조, 내일부터 무기한 파업 “최저임금 오르니” 출산 휴가 급여도 오르네