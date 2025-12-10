정동영 통일부 장관 (연합뉴스)

정동영 통일부 장관은 10일 윤영호 전 통일교 세계본부장이 금품을 제공했다고 특검에서 진술한 정치인으로 자신이 거론되는 것과 관련 "내일 입장문을 발표하겠다"고 말했다.정 장관은 이날 경기도 모처에서 취재진과 만난 자리에서 관련 질문에 답을 하지 않은 채 "그 문제에 대해서는 내일 간단한 사실관계를 분명하게 말씀 드리겠다"고 밝혔다.정 장관은 금품 수수 여부를 확인해 달라는 취재진의 질문에 "아마 싱거운 내용이 될 것", "저의 인격을 믿으시라"고 말하기도 했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com