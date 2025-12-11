한경DB

건설업 부진 영향으로 지난해 일자리 증가율이 사실상 0에 가까운 수준으로 내려가며 또 역대 최저치를 기록했다. 더불어 20대 일자리는 2년 연속 감소했다.국가데이터처(옛 통계청)가 11일 발표한 '2024년 일자리행정통계 결과'를 보면 지난해 연간 일자리는 2671만개로 전년에 비해 6만개(0.2%) 증가하는 데 그쳤다.증가 폭과 증가율 모두 2016년 통계 작성 이래 가장 낮은 수준이다.2020년 71만개, 2021년 85만개, 2022년 87만개 등 매년 80만개 안팎을 유지하던 일자리 증가 폭은 2023년 20만개로 급감한 뒤, 작년에는 사실상 제자리걸음을 했다.데이터처는 작년 일자리 증가 폭 축소의 주된 요인으로 건설업 부진을 꼽았다.데이터처 관계자는 "건설 경기 악화는 건설업뿐만 아니라 관련 파생 산업 일자리에도 악영향을 미치면서 전체 일자리 증가 둔화로 이어진 것으로 보고 있다"고 말했다.건설업 외에 금융·보험(-6만개), 운수·창고(-6만개)에서도 감소 폭이 컸다. 반면, 보건·사회복지(13만개), 제조업(5만개), 협회·수리·개인(4만개) 등 산업에서 일자리 증가를 떠받쳤다.보건·사회복지 일자리 증가는 국가 주도 돌봄 서비스 일자리가 늘어난 영향이다.대기업 일자리는 443만개로 1년 전보다 8만개 줄어들었다. 작년(-4만개)에 이어 감소 폭을 키웠다. 중소기업 일자리는 1644만개로 1만개 줄었다. 중소기업 일자리가 감소는 통계 작성 시작 후 처음이다.연령별로 보면 50대 일자리가 643만개(24.1%)로 가장 비중이 컸다. 이어 40대(603만개·22.6%), 30대(531만개·19.9%) 순이었다. 20대 일자리는 전년보다 15만개 줄어든 328만개였다. 2023년 처음으로 감소한 뒤 2년 연속 줄었다. 40대에서도 일자리가 전년보다 17만개 줄었다.반면 60대·70세 이상(각 15만개)에서는 증가 폭이 컸다.데이터처는 "20대는 인구 감소와 신규 채용 감소 등이 복합적으로 작용하는 것으로 보인다"며 "40대는 인구 감소에 건설업 악화의 영향"이라고 했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com