조진웅·박나래 이어 싸이까지...엔터업계 '초비상'

경찰이 향정신성의약품을 매니저 등에게 대리 수령하게 한 혐의를 받는 가수 싸이(48·본명 박재상)의 소속사 등을 압수수색한 것으로 뒤늦게 확인됐다.11일 관련 업계 등에 따르면 서울 서대문경찰서는 지난 4일 싸이 소속사 피네이션의 사무실과 차량 등을 압수수색해 싸이의 혐의를 입증하기 위한 자료들을 확보한 것으로 나타났다.피네이션 측은 "당국의 요청에 적극 협조했고, 향후에도 법적 절차에 따라 필요한 조치를 할 것"이라고 밝혔다.싸이는 2022년부터 최근까지 대면 진찰을 받지 않은 채 서울의 한 대학병원에서 향정신성의약품인 '자낙스'와 '스틸록스'를 처방받고 매니저 등 제삼자에게 대리 수령하게 한 혐의를 받는다.자낙스와 스틸녹스는 수면 장애와 불안 장애, 우울증 치료에 쓰이는 향정신성의약품으로 의존성과 중독성이 커 대면 진찰과 처방이 원칙이다.경찰은 싸이와 함께 의약품을 처방한 대학병원 교수를 피의자 신분으로 입건한 바 있다.싸이 측은 "만성적인 수면장애 진단을 받고 의료진의 처방에 따라 수면제를 복용하고 있다"며 "대리 처방은 없었다"는 입장을 밝힌 바 있다.싸이 뿐만이 아니다. 방송인 박나래가 전 매니저 피소에 이어 불법 의료 시술 및 대리 처방 의혹까지 겹겹이 휘말리면서 파문이 커지고 있다.배우 조진웅은 과거 소년범 전력으로 은퇴했으나, 업계 폭로가 계속 이어지며 논란이 확산되고 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com