삼성·SK도 제쳤다… 올해 ‘입사 희망 기업’ 1위는

2025년 취업 선호도 1위를 차지한 기업은 ‘CJ올리브영’으로 나타났다. K-뷰티의 성장세가 산업 트렌드를 넘어 취업 선호도까지 확장되며, 전통 강자인 삼성전자와 SK하이닉스를 제치고 처음으로 정상에 올랐다.채용 플랫폼 캐치는 2025년을 대표하는 ‘올해의 기업’ 순위를 발표했다. 이 조사는 매년 캐치 사이트에서 콘텐츠 조회수가 높은 40개 기업을 대상으로 구직자와 직장인이 직접 투표해 선정하며, 올해는 총 3,079명이 참여했다.조사 결과, 가장 입사하고 싶은 기업 1위는 ‘CJ올리브영(20%)’이었다. K-뷰티 인기에 힘입어 매출 성장세가 지속되고, 내년 미국 진출을 앞두고 글로벌 경쟁력이 빠르게 강화되고 있다는 점이 긍정적으로 작용한 것으로 풀이된다. CJ올리브영은 지난해 3위에서 두 계단 상승하며 처음으로 1위에 올랐다.지난해 1위였던 ‘SK하이닉스(15%)’는 올해 2위를 기록했고, ‘네이버(8%)’가 3위를 차지했다. 또한 지난해 5위였던 ‘현대자동차(7%)’와 6위였던 ‘삼성전자(7%)’는 나란히 순위를 끌어올려 공동 4위를 기록했다. 뒤이어 ‘CJ제일제당(5%)’이 6위에 올랐다.올해는 새롭게 순위권에 진입한 기업들의 약진도 돋보였다. ‘카카오페이(2%)’가 모회사 카카오를 제치고 7위에 올랐고, ‘아모레퍼시픽(2%)’도 처음으로 공동 7위권에 진입했다. 이어 ‘삼성바이오로직스(2%)’가 9위, ‘한화에어로스페이스(2%)’가 10위를 차지했다.구직자와 직장인이 기업을 선택할 때 가장 중시하는 기준은 ‘연봉·보상(48%)’으로 나타났다. 이어 ‘브랜드 인지도(21%)’, ‘전공·관심 분야 부합(11%)’, ‘워라밸(10%)’, ‘조직문화·분위기(5%)’, ‘고용 안정성(4%)’, ‘사회적 가치·ESG(1%)’ 순이었다.‘2025 가장 주목할 만한 업계’ 항목에서는 뷰티와 방산 업종의 두드러진 성장세가 확인됐다. 1위는 ‘반도체·디스플레이(38%)’가 차지했으며, K-뷰티 열풍으로 ‘뷰티·코스메틱(10%)’이 2위, 기술 경쟁력과 글로벌 수주 확대를 기반으로 ‘방산·우주(9%)’가 3위에 올랐다.산업 트렌드는 기업 선호도에도 그대로 반영됐다. 뷰티 업종에서는 ‘CJ올리브영’이 전체 1위, ‘아모레퍼시픽(2%)’이 7위에 오르며 트렌드를 이끌었다. 방산 업종에서는 ‘한화에어로스페이스(2%)’가 처음으로 TOP10에 진입하며 존재감을 높였다.진학사 캐치 김정현 본부장은 “올해의 기업 조사는 그 해 산업 전반의 흐름과 구직자 인식을 가장 잘 반영하는 지표”라며, “올해는 소비자 접점과 브랜드력이 강한 CJ올리브영이 새로운 1위로 부상했다는 점이 주목할 만하다”고 말했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com