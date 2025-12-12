쿠팡, 와우 멤버십 해지 단계 축소…‘해지하기→해지신청 완료’ 누르면 끝

마이 쿠팡→설정→와우 멤버십 화면에서

해지하기→해지신청 완료하기 단계 거치면 해지

쿠팡이 오늘(12일) 유료 멤버십 서비스 ‘와우 멤버십’의 해지 단계를 대폭 줄였다. 종전에는 ‘해지하기’ 신청 화면부터 탈퇴를 말리는 4~5단계를 거쳐 해지 신청이 가능했지만, 앞으로는 ‘2단계’만 거치면 된다. 와우 멤버십 회원들의 빠른 해지와 탈퇴가 어렵다는 개인정보보호위원회를 비롯한 정부당국의 지적에 따른 조치다.유통업계에 따르면 쿠팡은 이날 쿠팡 앱에서 와우 회원들의 탈퇴 과정을 간소화했다. 소비자들은 쿠팡 앱에서 마이 쿠팡→설정→와우 멤버십 화면에서 해지하기→해지신청 완료하기 단계를 거치면 해지 신청이 마무리할 수 있다. 총 4단계다.해지하기 신청 화면부터는 2단계로 대폭 줄어들었다. 멤버십 종료일(혜택 종료 시점)을 확인하고 해지 신청을 완료하면 된다.지금까지는 소비자들은 해지하기 버튼을 누른 이후에도 ‘서비스 개선을 위한 해지 이유를 알려달라’ 설문조사 등 탈퇴를 말리는 4단계 이상 안내문을 거쳐야 해지가 가능했다. 하지만 이번 개편을 통해 해지를 만류하는 설득 과정이 대폭 축소됐다. 단, 쿠팡플레이 스포츠 패스 가입자의 경우, 구글스토어·애플스토어에서 먼저 구독 해지를 해야 한다.앞서 개보위는 쿠팡의 회원 탈퇴 절차를 복잡하고, 탈퇴 메뉴를 찾기 어렵게 구성했다며 탈퇴 단계를 간소화하라고 요구했다. 이에 쿠팡은 회원 탈퇴 절차에서 ‘PC버전으로 이동’, 주관식 설문조사(필수) 단계 등을 없애고 탈퇴 단계를 6단계에서 4단계로 간소화했으며, 이번 결정으로 와우 멤버십 해지 절차도 단순화했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com