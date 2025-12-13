올해 글로벌 파운드리 시장서 격차 더 벌어져

대만 TSMC가 올해 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 시장에서 삼성전자와의 격차를 더 벌리며 독주를 이어가는 데 성공했다.13일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 올해 3분기 글로벌 파운드리 시장에서 TSMC는 330억6300만 달러의 매출을 기록했다. 시장 점유율은 71%다. 전 분기 대비 0.8%포인트 늘어난 수치다.반면, 같은 기간 삼성전자는 전 분기 대비 0.5%포인트 감소한 6.8%의 점유율을 기록했다. 매출은 전 분기 대비 가동률이 소폭 반등하면서 31억8400만 달러를 기록했다.중국 SMIC는 전 분기와 동일한 5.1%의 점유율로 3위를 기록했다.이와 관련, 트렌드포스는 "TSMC는 애플의 신형 아이폰을 위한 공격적인 재고 확보와 엔비디아 블랙웰 플랫폼의 본격 양산이 맞물리며 웨이퍼 출하량과 평균판매단가(ASP)가 모두 전 분기 대비 증가했다"고 밝혔다.한편, 글로벌 파운드리 시장 상위 10개 기업의 올해 3분기 매출은 전 분기 대비 8.1% 증가한 총 451억 달러를 기록했다.트렌드포스는 고성능 컴퓨팅(HPC) 분야의 인공지능(AI) 칩과 신규 소비자용 전자칩·IC기기 수요가 견조하게 유지됐고, 7나노 이하의 첨단 공정과 고부가가치 웨이퍼가 전체 매출 성장을 견인했다고 분석했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com