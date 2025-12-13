대통령실사진기자단

이재명 대통령이 12일 세종컨벤션센터에서 열린 국토교통부 등 부처기관에 대한 업무보고에서 이학재 인천국제공항공사 사장에게 언성을 높였다.이 대통령은 이 사장에게 "1만달러 이상은 해외로 가지고 나가지 못하게 돼 있는데, 수만달러를 100달러짜리로 책갈피처럼 (책에) 끼워서 (해외로) 나가면 안 걸린다는 데 실제 그러냐"고 물었다.이 사장이 "저희는 주로 유해 물질을 검색한다. 업무 소관은 다르지만 저희가 그런 것을 이번에도 적발해 세관에 넘겼다"고 답했다.그러자 이 대통령은 "옆으로 새지 말고 물어본 것을 얘기하라. 외화 불법 반출을 제대로 검색하느냐"고 재차 물었다.이 사장이 "세관하고 같이한다. 저희가 주로 하는 일은"이라고 설명하려 하자 이 대통령은 말을 끊고 "100달러짜리 한 묶음을 책갈피로 끼워 돈을 갖고 나가는 것이 가능하냐는 질문"이라고 다시 물었다.이 대통령은 이 사장이 "이번에도 저희가 검색해서 적발해 세관으로 넘겼다"는 답에 굳은 표정으로 "참 말이 기십니다"라며 "가능하냐, 안 하냐 묻는데 왜 자꾸 옆으로 새나"라고 질타했다.옆에 있던 김민석 국무총리도 나서 "1만 달러가 넘는 현금에 대한 체크가 가능한지만 얘기하면 된다"고 거들었다.이에 이 사장은 "그건 실무적인 것이라 정확히 모르겠다"고 답했다.이 대통령은 대응 방안을 세관과 협의해보라는 자신의 말에 이 사장이 즉각 대답하지 않자 "지금 다른 데 가서 노시냐"라고 하고는, 이 사장에게 임명 시기와 임기를 따지듯 물었다.이 사장이 "2023년 6월에 갔고, (임기는) 3년"이라고 답하자 "내년까지냐. 3년씩이나 됐는데 업무 파악을 그렇게 정확하게 하고 있지 않은 느낌"이라고 했다.또 이 대통령은 이집트 후르가다 공항 개발 사업의 진척도를 묻는 말에 이 사장은 "수도 공항은 실무적 진척이 없다"고 답하자 "카이로 공항을 물은 게 아니다"라고 쏘아붙였다.이 대통령은 이 사장이 사업 진척도에 대해 제대로 설명하지 못하자 실무자를 찾아 물으려 했으나, 배석자가 없다는 이 사장에게 "저보다도 아는 게 없는 것 같다. (자료에) 쓰여있는 것 말고는 아는 게 하나도 없네요. 됐습니다"라고 한 뒤 다음 화제로 넘어갔다.한편, 이 사장은 이날 업무보고가 끝난 뒤 이 대통령이 참석자들에게 "하고 싶은 얘기가 있으면 하라"고 하자 "제가 대통령님 말씀을 잘못 이해하고 답변을 제대로 못 했다"며 발언권을 신청해 책에 끼워 현금을 밀반출하는 사례에 대해 "현재의 기술로는 발견이 좀 어렵다"고 뒤늦게 답변하기도 했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com