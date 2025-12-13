사진=연합뉴스

"우리는 세계에서 가장 낮은 금리를 가져야 한다."도널드 트럼프 미국 대통령이 연방준비제도(Fed·연준)의 차기 의장으로 2명의 후보를 언급한 자리에서 이같이 밝혔다.트럼프 대통령은 12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 인터뷰에서 1년 뒤 어느 정도의 금리를 원하냐는 질문에 "1%, 그리고 어쩌면 그보다 낮게"라고 답했다. 현재 미국의 기준금리가 3.50∼3.75%다.차기 연준 의장에 대해서도 언급했다.그는 케빈 워시 전 연준 이사나 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장을 고려 중이라고 밝혔다.워시 전 이사가 후보 명단 상단에 있다면서 "케빈과 케빈이 있다. 난 두 명의 케빈 모두 훌륭하다고 생각한다"고 말했다.내년 5월 제롬 파월 현 연준 의장의 뒤를 이을 새 의장으로 해싯 위원장이 유력하다고 전망되어 왔는데, 이번 발언은 워시 전 이사도 여전히 가능성이 있음을 나타낸다고 WSJ은 보도했다.트럼프 대통령은 첫 임기 때 스티븐 므누신 당시 재무부 장관의 조언에 따라 제롬 파월을 의장으로 임명한 것에 대해 불만을 드러냈다.2017년 연준 의장을 고르며 워시 전 이사도 면접했지만 파월을 택했던 것이다.그는 "난 후보들을 전부 좋아하지만 (파월을 선택할 때) 나쁜 추천을 받았기 때문에 조심하고 싶다"고 말했다.트럼프 대통령은 지난 10일 백악관에서 워시 전 이사를 면접했는데, 기준금리 인하를 지지할 것으로 신뢰할 수 있는지를 놓고 워시 전 이사를 압박했다고 소식통들은 전했다.트럼프 대통령은 "그(워시)는 금리를 내려야 한다고 생각한다. 내가 대화한 다른 모든 사람도 그렇게 생각한다"고 말했다.또 차기 의장이 기준금리 결정을 자신와 협의해야 한다고 생각한다고 트럼프 대통령은 밝혔다.트럼프 대통령은 "일반적으로는 더 이상 그렇게 하지 않는다. 이전에는 일상적으로 그렇게 해왔다. 그렇게 해야 한다"고 말했다.이는 결국 미국 중앙은행인 연준의 독립성 침해 논란을 부를 소지가 있어 보인다.김정우 기자 enyou@hankyung.com