입력2025.12.14 09:57 수정2025.12.14 09:57 강홍민 기자 [부고] 주우정 현대엔지니어링 대표이사 빙모상■ 조은진 씨(향년 89세) 13일 별세, 주우정(현대엔지니어링 대표이사)씨 빙모상 = 서울아산병원장례식장 22호, 발인 12월16일(화) 11시, 장지 서울추모공원강홍민 기자 khm@hankyung.com