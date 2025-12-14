[부고] 주우정 현대엔지니어링 대표이사 빙모상

■ 조은진 씨(향년 89세) 13일 별세, 주우정(현대엔지니어링 대표이사)씨 빙모상 = 서울아산병원장례식장 22호, 발인 12월16일(화) 11시, 장지 서울추모공원

강홍민 기자 khm@hankyung.com