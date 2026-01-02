장인화 포스코그룹 회장이 2025년 4월 29일(현지 시간) 포스코퓨처엠과 GM 합작 양극재 생산법인인 캐나다 '얼티엄캠(Ultium CAM)' 현장을 점검하고 있다. 사진=포스코홀딩스

포스코그룹이 2026년 병오년을 맞이해 안전과 현장경영을 화두로 각 사업회사별 시무행사를 개최했다.포스코홀딩스와 포스코는 포스코가 기부한 포항시 랜드마크인 스페이스워크에서 2일 장인화 회장을 비롯해 포항 주재 사업회사 대표, 포스코홀딩스 및 4대 사업회사 본부장, 포스코 직원·협력사·노경협 전사 대표, 노조 위원장 등이 참석한 가운데 2026년 첫 근무일에 해맞이를 하며 포스코그룹의 안전을 기원하고 경영목표 달성과 비전실현을 다짐하는 이색 시무식을 가졌다.장인화 회장은 포스코 포항제철소 2후판공장과 2제강공장을 방문해 임직원을 격려하는 등 현장경영으로 새해 첫 행보를 시작했다.포스코인터내셔널은 청라 인천발전소에서 이계인 사장을 비롯해 주요임원 및 노동조합위원장 등이 참석한 가운데 발전소 현장의 무재해를 다짐했다.포스코이앤씨는 개통을 앞둔 인천 제3연륙교 건설현장에서 송치영 사장이 임직원들과 함께 신년 안전 다짐 대회를 개최하고 안전보건 주요 전략 등을 공유했다.포스코퓨처엠도 포항 사방기념공원에서 엄기천 사장을 비롯해 주요임원 및 대의기구대표 등이 모여 신년 안전다짐 행사를 열고 무재해와 새로운 결의를 다짐했다.장인화 회장은 신년사를 통해 "철강사업의 본원경쟁력을 강화하고, 수주 기반의 에너지소재사업 안정화와 LNG 등 에너지사업의 수익 창출역량 강화 및 신사업 발굴을 통한 그룹 사업 포트폴리오 구축에 전력을 다하자"고 밝혔다.특히 장 회장은 "근로자가 작업장 안전 관리의 주체가 되는 문화를 정착시켜 K-Safety 모범 사례를 확산시켜 나가자"며 안전경영을 신년사의 최우선순위에 뒀다.장 회장은 이외에도 ▲ AX(인공지능 전환) 등 기술 역량 제고 ▲ 철강 본원 경쟁력 재건 및 탈탄소 전환 ▲ 에너지소재 사업 선별적 투자와 신규 수요 발굴 등도 올해 중점 추진 과제로 제시했다.장 회장은 "2026년은 열정과 추진력이 강한 '붉은 말의 해'인 만큼, 치밀하게 수립한 계획을 속도감 있게 실행하자"며 "세상에 가치를 더하는 초일류 기업을 향해 역동적으로 나아가자"고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com