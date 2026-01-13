[2026 한국소비자만족지수 1위] 프리미엄 덴탈케어 브랜드, 루치펠로

루치펠로가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 생활용품(치약) 부문을 6년 연속 수상했다.루치펠로는 특별한 향, 감각적인 디자인, 구강 고민별 기능성 제품을 통해 프리미엄 구강케어 브랜드로 확고히 자리매김했다. 브랜드를 대표하는 독보적인 디자인과 부드러운 사용감은 소비자들의 선택을 이끄는 핵심 요인으로 꼽힌다.루치펠로는 K뷰티 대표 플랫폼 ‘올리브영’에서 꾸준한 인기를 끌며 국내 프리미엄 덴탈케어 브랜드로서의 저력을 입증하고 있다.특히, 2025년에는 귀여운 생김새와 스토리로 MZ세대에서 높은 인지도를 자랑하며 IPX가 IP 비즈니스 중인 캐릭터 ‘다이노탱(DINOTAENG)’과의 성공적인 협업을 통해 소비자들에게 색다른 즐거움을 선사하며 브랜드 팬층을 더욱 탄탄하게 만드는 계기가 됐다.루치펠로 관계자는 “2026년에는 기능성을 한층 더 강화한 프리미엄 라인의 본격적인 출시를 준비하고 있다”며 “앞으로도 기능적 퀄리티는 물론, 시각적인 만족감까지 높여 하이엔드 덴탈케어 브랜드로 거듭나도록 노력하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com