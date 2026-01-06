서울 여의도 한국거래소 전광판에 종가가 표시되고 있다.2026.01.05 사진=한경 최혁 기자

올해 코스피 지수가 5000포인트에 도달할 수 있다는 전망이 잇따르고 있다. 여기에 낙관적인 시나리오에서는 6000포인트까지 상승할 가능성도 제기됐다.6일 한지영 키움증권 연구원이 발간한 보고서에서 “코스피 연간 지수 범위를 3900~5200포인트로 상향 조정했다” 밝혔다.한 연구원은 “반도체를 중심으로 이익 모멘텀이 예상보다 강해질 가능성을 대응 전략에 추가로 반영할 필요가 있다” 설명했다.김용구 유안타증권 연구원도 “2026년 코스피 전망 밴드를 작년 11월 3일 제시했던 3800~4600에서 4200~5200으로 상향 조정했다” 밝혔다.이는 최근 반도체 수출의 급증과 HBM(고대역폭메모리), D램 계약 가격 급등을 반영한 조정이다.김 연구원은 “삼성전자와 SK하이닉스의 올해 영업이익이 올해 300조원대에 이를 가능성도 있다”며 “초유의 실적 장세가 현실화하는 것”이라고 강조했다.그는 최상위 시나리오에서는 코스피 지수가 6000포인트를 넘을 수 있다는 전망을 내놨다.이는 코스피 순이익이 현 추정치 대비 30% 증가한 427조원으로 확대되고 주가수익비율(PER) 13.7배가 적용될 경우 가능한 시나리오라고 분석했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com