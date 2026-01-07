7일 코스피 4600 돌파, KB국민은행 딜링룸. 사진=KB국민은행

2002년 국내 최초의 ETF를 상장하며 시장을 열었던 삼성자산운용이 ETF 총 순자산 300조 시대를 맞아 국내 증시의 비상을 견인할 2026년 투자 키워드 ‘대·반·전’을 7일 공개했다.지난해 코스피는 75.6% 상승하며 1999년 이후 최고 성과를 달성했다. 삼성자산운용은 지난해 이끌어낸 포트폴리오 수익률 대반전을 올해도 이끌어 낼 수 있는 투자 키워드를 엄선했다고 설명했다. 키워드 ‘대·반·전’은 각각 △대표지수&월배당, △반도체&로봇, △전력&인프라다.코스피 4500 돌파로 탄력이 붙은 국내 증시는 정부의 밸류업 정책과 반도체 실적 개선에 힘입어 5000선을 향해 달려나가고 있다. 이에 따라 대한민국 경제의 근간인 ‘대표지수’ △KODEX 200과 정부의 활성화 대책으로 재평가가 기대되는 △KODEX 코스닥150을 최우선 추천 상품으로 꼽았다.더불어 ‘월배당’은 안정적인 현금흐름 창출과 가파른 상승 뒤 동반되는 숨고르기 장세에서 변동성 관리에 유용하게 활용될 수 있다. 국내 대표지수에 투자하며 매월 분배금을 수취할 수 있는 △KODEX 200타겟위클리커버드콜과 금융주의 고배당 매력을 담은 △KODEX 금융고배당TOP10타켓위클리커버드콜은 상승장 속에서도 안정성을 더해주는 스마트한 선택지가 될 것이다.‘반도체’는 올해 투자자들이 가장 주목해야 할 섹터이며, AI 수요 급증으로 인한 메모리 반도체 가격 급등은 파운드리와 장비 산업 전반으로 확산되며 반도체주의 훈풍이 이어지고 있다. 이에 따라 국내 반도체 산업의 정수를 담은 △KODEX 반도체와 반도체에 집중투자를 하면서도 글로벌 AI 산업 발전에 따른 수혜를 더욱 더 받을 수 있는 반도체 투자를 원하는 투자자에게는 △KODEX AI반도체를 추천했다. 또한 올해는 '휴머노이드 로봇'이 산업 현장에 본격 투입되는 원년이다. 완성형 로봇 시장과 핵심 부품 기술력을 보유한 국내 강소기업들에 대한 관심이 최고조에 달하고 있어 △KODEX 로봇액티브에 주목할 필요가 있다.‘전력&인프라’에 대한 투자도 한층 강화될 전망이다. 데이터센터 건설과 노후 전력기기 교체 주기가 맞물리면서 국내 전력설비 기업들의 수혜는 지속될 예정이다. 특히 변압기 등 송배전 분야에서 독보적인 경쟁력을 보유한 국내 기업들은 미국 등 글로벌 전력 인프라 투자의 핵심 파트너로 부상했다. 이에 따라 △KODEX AI전력핵심설비와 원전 강국의 위상을 반영한 △KODEX K원자력SMR이 포트폴리오의 수익률 대반전을 이끌 핵심 병기로 지목됐다.국장 투자를 더 적극적으로 하고 싶은 투자자들은 레버리지ETF의 명가인 KODEX ETF의 레버리지 3종도 고려해볼만 하다. 코스피 시장의 대표지수인 코스피 200, 코스닥 시장의 대표지수인 코스닥 150, 반도체 시장의 대표지수인 반도체 지수 일간 수익률의 각각 2배 수익률을 추종하는 △KODEX 레버리지, △KODEX 코스닥150레버리지, △KODEX 반도체레버리지가 그것이다.김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 “올해 증시는 기술 혁신과 실적에 따른 산업별·종목별 차별화 장세가 강하게 나타날 것”이라며 “2026년 ‘붉은 말의 해’를 맞아 개별 종목에 대한 면밀한 분석과 전망이 어려운 개인 투자자분들이 저희가 선정한 투자 키워드와 함께 수익률 ‘대·반·전’을 누리시길 바란다”고 말했다.정채희 기자 poof34@hankyung.com