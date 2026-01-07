홈 한경BUSINESS [부고] 한수일(NH아문디자산운용 상무)씨 장인상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202601077619b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.01.07 17:36 수정2026.01.07 17:36 정채희 기자 권혁철(향년 88세)씨 별세, 이혜자씨 남편상, 한수일(NH아문디자산운용 상무)씨 장인상 = 7일 오전 7시, 분당 서울대병원 장례식장 3층 10호실(7일 낮 2시부터 조문 가능), 발인 9일 오전 7시, 장지 용인 평온의 숲. 정채희 기자 poof34@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 화교에 공산당원?…'안성재 루머'에 제작사 칼 뺐다 경찰, 박나래 주사 이모 압수수색 "'삼전닉스', 지금 팔면 후회해"...'파격' 전망 “땡큐 젠슨 황”...현대차 주주들 난리났다 “계란 값 잡아라” 정부 224만 개 긴급 수입