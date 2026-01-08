새해 첫날인 1일 서울 종로구 경복궁을 찾은 외국인 관광객과 시민들이 궁을 둘러보며 즐거운 시간을 보내고 있다. 사진=이솔 한국경제신문 기자

새해 첫 연휴 기간 동안 중국인들의 해외 여행 1순위 목적지는 한국인 것으로 나타났다. 중·일 관계 긴장 속 한국행 항공편과 여행객 수가 일본을 크게 앞서며 한국이 대체 휴양지로 각광받는다는 분석이다.8일 중국 경제매체 차이신과 홍콩 성도일보 보도에 따르면 중국 항공 데이터 '항반관자' 집계 결과양력설인 위안단(1월 1일) 연휴를 낀 지난해 12월 29일부터 지난 4일까지 중국 본토발 왕복 항공편 상위 목적지에서 한국이 1,012편으로 1위를 차지했다.이는 코로나19 이전 2019년 수준의 97.2%까지 회복한 수치다.2위 태국(862편), 3위 일본(736편)이 뒤를 이었다.중국 민항데이터분석시스템(CADAS) 자료를 보면 지난달 30일부터 이달 5일까지 중국 본토발 해외 항공편 기준 한국행 여행객은 전년 동기 대비 30% 늘어난 33만1,000명(1위)을 기록했다.일본 방문객은 반대로 33% 줄어든 25만8,000명(3위), 태국은 14% 감소한 28만5,000명(2위)으로 나타났다.특히 한국은 중국 대학생들이 가장 선호하는 해외여행지로 분석됐으며, 2030 직장인 세대에서는 베트남 호찌민과 하노이의 인기가 높았다.지난해 1∼11월 한국을 방문한 중국 본토 관광객은 약 509만명이며, 올해는 그 수가 700만명에 이를 것으로 전망된다.중국 본토 관광객들의 일본 방문 수요가 위축되면서 대체지로 한국이 부상하고 있는 현상이 지난해 연말부터 계속해서 이어지고 있다는 분석이 제기된다.중국은 지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리가 대만 유사시 개입을 시사하는 발언을 하자 이를 문제 삼아 자국민의 일본 방문 자제령을 내렸다.김정우 기자 enyou@hankyung.com